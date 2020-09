FIFA 21 Demosu Yayınlanacak Mı?

FIFA 21 oyununun çıkmasına az bir zaman kalmış olmasına rağmen, ortalarda herhangi bir demo söyleminin olmaması kafaları karıştırmıştı. Electronic Arts ise yaptığı açıklama ile FIFA 21 demosu hakkında merak edilen soruyu cevapladı. İşte o sorunun cevabı!

Her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir FIFA oyunu ile karşımıza çıkılacak. Gerek görsellikte, gerekse de oynanış kısmında yapılan değişiklikler ile gerçeğe çok daha yakın bir deneyimin sunulacağı FIFA 21, 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak ve futbol oyunu severler için uykusuz geceler kaldığı yerden devam edecek.

Bildiğiniz gibi her yeni FIFA oyununun çıkışı öncesinde, oyuncuların yeni oyunu deneyimleyebilmeleri için bir oynanabilir demo yayınlanıyor. Birkaç mod, saha ve takım içeren demo, genelinde nihai oyunun çıkışından iki hafta önce oyuncuların beğenisine sunuluyor. Bu sayede hem yeni oyundaki değişiklikleri önceden görebiliyor ve bol bol pratik yaparak alışabiliyoruz. Ne var ki bu sene bir farklılık olacak.

Electronic Arts'tan FIFA 21 Demosu Açıklaması

EA SPORTS FIFA Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Electronic Arts, FIFA 21 için bir oynanabilir demonun yayınlanmayacağını duyurdu. Bu karar, geliştirici ekibin tam zamanını mevcut ve yeni nesil konsollarda olabilecek en iyi deneyimi sunmaya harcayabilmeleri için alınmış. Diğer yandan, oynanabilir bir demo yayınlanmayacak olsa da EA Play aboneleri 1 Ekim 2020 tarihinde FIFA 21 oyununu on saat süreyle deneme şansı bulacaklar ki bu da bir bakıma oynanabilir demo olarak sayılabilir.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.