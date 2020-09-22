FIFA 21 Demosu Yayınlanacak Mı?

FIFA 21 oyununun çıkmasına az bir zaman kalmış olmasına rağmen, ortalarda herhangi bir demo söyleminin olmaması kafaları karıştırmıştı. Electronic Arts ise yaptığı açıklama ile FIFA 21 demosu hakkında merak edilen soruyu cevapladı. İşte o sorunun cevabı!

Her sene olduğu gibi bu sene de yeni bir FIFA oyunu ile karşımıza çıkılacak. Gerek görsellikte, gerekse de oynanış kısmında yapılan değişiklikler ile gerçeğe çok daha yakın bir deneyimin sunulacağı FIFA 21, 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak ve futbol oyunu severler için uykusuz geceler kaldığı yerden devam edecek.

Bildiğiniz gibi her yeni FIFA oyununun çıkışı öncesinde, oyuncuların yeni oyunu deneyimleyebilmeleri için bir oynanabilir demo yayınlanıyor. Birkaç mod, saha ve takım içeren demo, genelinde nihai oyunun çıkışından iki hafta önce oyuncuların beğenisine sunuluyor. Bu sayede hem yeni oyundaki değişiklikleri önceden görebiliyor ve bol bol pratik yaparak alışabiliyoruz. Ne var ki bu sene bir farklılık olacak.

Electronic Arts'tan FIFA 21 Demosu Açıklaması

EA SPORTS FIFA Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Electronic Arts, FIFA 21 için bir oynanabilir demonun yayınlanmayacağını duyurdu. Bu karar, geliştirici ekibin tam zamanını mevcut ve yeni nesil konsollarda olabilecek en iyi deneyimi sunmaya harcayabilmeleri için alınmış. Diğer yandan, oynanabilir bir demo yayınlanmayacak olsa da EA Play aboneleri 1 Ekim 2020 tarihinde FIFA 21 oyununu on saat süreyle deneme şansı bulacaklar ki bu da bir bakıma oynanabilir demo olarak sayılabilir.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9. — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020

FIFA 21, 9 Ekim 2020 tarihinde PC (Origin ve Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacakken, PlayStation 5 ve Xbox Series S / X versiyonları ise bu konsolların satışa sunuldukları gün piyasada olacak. PlayStation, Steam ve Xbox mağazaları üzerinden ön-sipariş ile satın alabileceğiniz oyunun, standart sürümünün yanı sıra Şampiyonlar ve Ultimate ve Switch versiyonuna özel Legacy olmak üzere üç farklı özel sürümü de olacak. Standart sürümü aldığınız zaman, her hafta bir tane olmak üzere üç FUT 21 Nadir Altın Paketi, beş FUT maçı için 1 Kapak Yıldızı Kiralık FUT Ögesi, üç FUT maçı için bir FUT Elçisi Kiralık Oyuncu Seçimi Ögesi ve özel sürüm FUT formaları ve stadyum ögeleri hakkınız olacak.

Şampiyonlar sürümünde standart sürümün içeriğine ek olarak, her hafta bir tane olmak üzere on iki hafta boyunca on iki adede kadar FUT 21 Nadir Altın Paketi ve üç gün erken erişim hakkı sunulacak.

Ultimate sürüm ise standart sürümün içeriğine ek olarak, her hafta iki tane olmak üzere on iki hafta boyunca yirmi dört adede kadar FUT 21 Nadir Altın Paketi, kariyer modu altyapı oyuncusu, üç gün erken erişim hakkı ve 14 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli olacak Satılamayan FUT 21 Dikkat Çekenler Ögesi içerecek.

Switch için çıkacak Legacy sürümü ise, santra, kariyer, turnuvalar, Uluslararası Kadınlar Kupası, yetenek oyunları, çevrimiçi ve yerel sezonlar ve çevrimiçi Friendlies modlarının yanı sıra FIFA Ultimate Team modunu da içerecek.