Senelik olarak çıkan bir diğer futbol oyunu serisinin yeni oyunu FIFA 21 ile buluşmaya az bir zaman kaldı. Eğer sabırsızlanıyorsanız, size güzel bir haberimiz var. FIFA 21 erken erişim versiyonu ile EA Play aboneleriyle buluştu geldi.

Futbol oyunu severleri için FIFA 21 ile buluşmaya az bir zaman kaldı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Gerek görsellikte, gerek, oynanış kısmında gerekse de FUT genelinde yapılan değişiklikler ile gerçeğe çok daha yakın bir deneyimin sunulacağı oyun, serinin şanını korumaya devam edecek.

9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulması beklenen yeni oyuna, özel sürümlerinden bir tanesini satın almanız durumunda üç gün erken erişim sağlayabilirsiniz. Ne var ki EA Play abonelerinin de bugünden itibaren nihai sürümün çıkış zamanına kadar oyunu on saat boyunca deneme fırsatı bulacaklarını söyleyelim.

FIFA 21, EA Play Servisine Geldi!

Kaydettiğiniz ilerlemenin nihai sürüme aktarılacağı deneme sürümünü oynamanız durumunda, Electronic Arts tarafından daha önceden de bahsedildiği gibi bir takım önemli ödüller de sizleri bekleyecek. Öyle ki 1 - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında Erken Erişim FUT Görevleri’ni tamamlamanız durumunda, özel bir ödül paketi açabilecek ve 20 Kasım 2020 tarihine kadar EA Play 1. Sezon FUT TP Takviyesi ile otuzuncu seviye ödüllerine çok daha kısa sürede ulaşabilmek mümkün olacak. Dahası ise 5 - 6 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan özel bir kutlamaya katılım hakkınız olacak.

Yılın geri kalanında ise 1 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Vapor FUT Stadyumu Seti, 1 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında da Köpek Balığı FUT Stadyumu Seti gibi ödüllere erişim sağlayabileceksiniz. Ayrıca ikinci sezon için FUT TP Takviyesi de sizi bekleyecek.

Çıkışa özel olarak yayınlanan fragmanı, aşağıdan izleyebilirsiniz.