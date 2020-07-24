FIFA 21 Fragmanı ve Oynanış Detayları Açıklandı

Electronic Arts, yeni FIFA 21 fragmanı ve oynanış detayları ile karşımıza çıktı. EA Play Live 2020 sırasında duyurulan oyun ile ilgili olarak genel tablo oluşmaya başlıyor. Bakalım bizi bu defa nasıl bir FIFA bekliyor?

Yeni FIFA 21 Fragmanı ve Oynanış Detayları Gün Yüzüne Çıktı

Amerika menşeli yayıncı, bütün detayların Ağustos ayı içerisinde paylaşılacağını söylüyor ama önceden bir sunum yaparak, FIFA 21 oyunundan neler bekleyebileceğimize dair kafamızda bir fikrin oluşmasını sağlıyor. Bu senenin kapak yıldızı olan Kylian Mbappe fragmanda bolca görünürken, ona Erling Haaland, Trent Alexander-Arnold ve Joao Felix gibi daha başka ünlü isimler de eşlik ediyorlar.

Fragmanın yanı sıra Electronic Arts, FIFA 21 ile ilgili olarak resmi internet sayfası üzerinden yeni oynanış, kariyer ve FIFA Ultimate Team ve Volta Football modları hakkında detaylar da sundu.

Oynanış olarak Agile Dribbling sistemi ile bire bir durumlarda daha fazla kontrol ve hassasiyet kazandıracak ve Bridge Dribble ve Ball Roll Fake Turn gibi yeni yetenek hareketleri savunmadaki oyuncuları daha kolay geçmenize olanak tanıyacak. Positioning Personality poziyona bağlı farkındalığın önemi artacak, Creative Runs ile takımınızın topla hareketine etki etmek için yeni seçenekler sunacak ve Competitor Mode ayarı ise Legendary ve Ultimate zorluk dereceleri ile uyuşabilmesi için daha zorlayıcı ve ödüllendirici rakip sunabilmek için karşınızdakine yetenek hareketlerini, çalım şekillerini ve taktikleri daha iyi kavrayış sağlar.

Kariyer modunda Interactive Match Sim ile maçlara girerek gidişata etki edebilecek veya penaltı ve serbest vuruş gibi kilit anları rol oynayarak maçın sonucunu değiştirebileceksiniz.

Revizyondan geçirilmiş olan gelişim sistemi sayesinde oyuncunuzun gelişimini daha fazla detaylı bir şekilde yönetebilecek. Match Sharpness ile takımınızın performansı hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilecekken Active Training System ise oyuncularınızın performansını arttırabilmeniz mümkün olacak. Bu bağlamda da Activity Management System ile takımınızın antrenman programını planlayabileceksiniz.

FIFA Ultimate Team modu artık kooperatif olarak oynayabilmek mümkün olacak. Haftalık aşama kaydedebilmek için Division Rivals ve Squad Battles için birlik oluşturabilecek ve kooperatif olarak tamamlanabilecek görevler için bir araya gelebileceksiniz.

Volta Football modu da FIFA 21 ile gelişme kaydedecek. Volta Squads ile üç kişiye kadar kooperatif oynayabilir veya topluluk ile çevrimiçi kooperatif olarak beşe beş maçlar yapmak mümkün olacak. Bunun yanı sıra profesyonel futbol kulüpleri, sokak futbolu kolektifleri ve ünlüler tarafından tasarlanmış olan koleksiyonlar ile oyuncunuzu özelleştirebileceksiniz.