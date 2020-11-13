FIFA 21 Oynanış Süresi Özelliği, Daha Fazla Hakimiyet Sunuyor

Electronic Arts ve EA Sports, FIFA serisinin son oyununa uzun zamandır beklenen bir özelliği entegre etti. FIFA 21 Oynanış Süresi özelliği, oyunculara oyunlarında daha fazla hakimiyet imkanı sağlıyor.

9 Ekim 2020 tarihinde PC (Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuş olan FIFA 21, 4 Aralık 2020 tarihinde de PlayStation 5 ve Xbox Series kullanıcıları ile buluşacak. Electronic Arts ve EA Sports bir yandan yeni nesil versiyonlar için hazırlıklara devam ederken, bir yandan da mevcut sürümler için güncellemeler yayınlıyorlar. Yakın bir zaman önce de FIFA 21 için beşinci bir güncelleme daha yayınlandı.

Güncelleme notlarına bakacak olursak, oynanış, FIFA Ultimate Team, kariyer modu, Volta Football, Pro Clubs, ses ve görsellik olmak üzere oyunun genelinde bir takım değişiklikler ve hata düzeltmelerinin yapıldığını görebiliyoruz. Ne var ki en önemli değişiklik, oyuncuları kendilerinden korumak yerine hem oyunda harcadıkları zamanı görebilmelerine hem de daha fazla hakimiyetlerinin olmasına olanak tanıyor.

FIFA 21 Oynanış Süresi Özelliği Detayları

Ebeveyn kontrolünü anımsatan Oynanış Süresi adındaki bu yeni özelliğe, ana menü üzerinden Özelleştir > Online Ayarlar yolunu takip ederek ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede oyunda harcadığınız zamana genel bir bakış atabiliyorken, oynayış şeklinize sınırlandırmalar koyabiliyorsunuz. Mesela kaç maç yapabileceğinizi, satın alacağınız FIFA Puanları’nın miktarını ve FUT Jetonları ile açacağınız veya FIFA Puanları ile satın alacağınız FUT Paketleri’nin sayısını kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Kendiniz için koyduğunuz sınıra ulaştığınızda ise bir uyarı veriliyor. Onaylamanız durumunda, sıradaki işlemlerinizin tamamı iptal ediliyor. Mesela yeni bir maça başlamanız mümkün olmuyor. Aksi durumda ise Oynama Süresi kısmına yönlendiriliyorsunuz. Bir diğer seçenek olan Bir Saatliğine Yok Say seçeneği ise uyarlar belirtilen süre zarfında ekrana getirilmiyor.

Electronic Arts tarafından belirtilene göre Oynanış Süresi, daha fazla bilgiye ulaşmanın oyunculara kendilerini daha rahat hissettirdiğini gösteren bir araştırmaya dayalı olarak getirilmiş. İlerleyen zamanlarda ise bu özellik daha fazla geliştirilip, oyunculara deneyimlerini daha fazla şekillendirme olanağı sunulacakmış. Gelişmeleri takipte olacağız.