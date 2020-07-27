FIFA 21 Oynanış Videosu Sızdırıldı!

Electronic Arts tarafından geliştirilmekte olan FIFA 21, bu yılın en çok beklenen futbol oyunlarından bir tanesidir. Bir Twitter hesabı üzerinden FIFA 21 oynanış videosu, ekran görüntüleri ve oyunun arayüzüne ait görseller sızdırıldı. Yaşanan sızıntı ile ilgili detaylar haberimizde.

EA Play Live 2020 etkinliği esnasında duyurusu gerçekleştirilen FIFA 21'de dinamik ışıklandırmalar, yüzler, saçlar, formalar daha gerçekçi bir yapıya sahip olacak. FIFA 21, geliştirilmiş animasyonlar sayesinde daha gerçekçi bir futbol deneyimi sunacak.

Sızdırılan FIFA 21 Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

FIFA21Betaa kullanıcı ismine sahip bir Twitter kullanıcısı, FIFA 21'e ait olduğunu iddia etiği oynanış videosu, maç esnasında çekilmiş ekran görüntüleri ve popüler futbol oyununun arayüzüne ait görsel paylaştı. Oynanış videolarında ve ekran görüntülerinde "FIFA EA Play" filigranı dikkat çekiyor.

Paylaşılan görsellerin ve oynanış videosunun kalitesi biraz düşük olsa da FIFA 21'nin nasıl görüneceği hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Sızdırılan görüntülere baktığımız zaman oyunun arayüzünde, skor tablosunda ve reklam panolarında mor rengin tercih edildiğini görüyoruz.

Sızdırılan görüntülerde Real Madrid, Manchester City ve Liverpool takımlarında forma giyen futbolcuların yüzleri görünüyor. Yaşanan sızıntı, Real Madrid, Manchester City ve Liverpool'lu futbolcuların yüzlerin güncellendiğini gözler önüne seriyor. Yüz güncellemeleri yalnızca bu takımlar ile sınırlı kalmayacak. Diğer takımlarda oynayan futbolcuların da yüzleri güncellendi.