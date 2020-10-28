Electronic Arts, popüler futbol oyununun yeni nesil versiyonlarını da gündeme getiriyor. Halihazırda piyasada olan FIFA 21'in PS5 ve Xbox Series için çıkış tarihi açıklandı. Peki serinin yeni oyunu, yeni nesil konsollara ne zaman çıkacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Futbol oyunu severlerin merakla bekledikleri FIFA 21 PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulmuştu. Her sene çıkan yeni oyunu ile olabilecek en iyi futbol deneyimi sunmayı hedefleyen Electronic Arts, bu sene de geleneği bozmamıştı.

Konami tarafından yayınlanan PES serisine karşı ağırlığın daha da belirgin bir şekilde koyulmasını hedefleyen Amerika menşeli yayıncı, EA Sports tarafından geliştirilen FIFA 21 oyununda bu sene de hem görsellik ve oynanış hem de içerikte bir takım değişiklikleri oyuncuların beğenisine sunmıştu. Bunların yanı sıra, FIFA 21 FUT ile ilgili olarak da göz doldurucu yeniliklerin olduğunu görmüştük.

FIFA 21'in PlayStation 5 ve Xbox Series S / X Çıkış Tarihi

Şimdi ise sıra artık yavaş yavaş PlayStation 5 ve Xbox Series S / X versiyonlarına geliyor. Electronic Arts, bugün yaptığı duyuru ile FIFA 21 oyununun hem yeni nesil versiyonlarının çıkış tarihini 4 Aralık 2020 olarak netleştirirken hem de Çifte Fırsat sistemi ile ilgili merak edilen detayları açıkladı.

Çifte Fırsat, oyunun PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu alan oyunculara platform tercihlerine göre PlayStation 5 veya Xbox Series S / X versiyonuna ek bir ücret gerektirmeksizin yükseltme fırsatı sunan bir sistem oluyor. Bu fırsattan yararlanabilmek, eğer disk sürücüsü olmayan bir konsolu tercih ederseniz mutlak suretle dijital satın alım yapmış olmanız gerekiyor.

Eğer disk sürücülü bir konsol tercih ederseniz ve elinizde de oyunun kutulu sürümü varsa, Çifte Fırsat sisteminden yararlanabilmeniz yine mümkün olacak. FIFA 21 PlayStation 5 ve Xbox Series S / X için satışa sunulduğu zaman, elinizdeki kutulu sürümün versiyonuna göre PlayStation veya Xbox mağazası üzerinden indirerek oynayabileceksiniz. Dijital versiyon için de aynı durum geçerli olacak.

Platform tercihinize göre yükseltmenizi yaptıktan sonra, FIFA 21 Ultimate Team ile ilgili ilerlemeniz ve oyuncular, ögeler, jetonlar, FIFA Points, maç geçmişi ve liderlik tablosu sıralaması dahil içerikleriniz de eksiksiz olarak aktarılacak. Ne var ki, FIFA 21 Ultimate Team dışındaki modlarda gerçekleştirdiğiniz ilerlemeler mevcut kullandığınız konsolda kalacak ve yeni nesil versiyonda her şeye sıfırdan başlamak durumunda olacak.

Bununla birlikte, tercih etmeniz durumunda mevcut konsol versiyonlarına geri dönüş yapabilmeniz gibi bir imkanın da olduğunu söylemeden geçmeyelim.