FIFA 21, PS5 ve Xbox Series için Çıktı: İşte İlk Oynanış Videoları!

Futbol meraklısı oyuncuların büyük bir ilgi gösterdiği FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 21, 9 Ekim 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir duyuru yapan Electronic Arts, yeni nesil konsollar için hazırlanan versiyonun 4 Aralık 2020 Cuma günü yani yarın satışa sunulacağını söylemişti. Ne var ki Amerika menşeli yayıncı hoş bir sürpriz yaptı. FIFA 21, PS5 ve Xbox Series için çıktı.

Eğer oyunun PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu dijital veya kutulu olarak almışsanız, Çifte Fırsat sistemi ile gelişmiş versiyonuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Dijitalde yararlanabilmek için eski nesil versiyonunun bulunduğu hesabı yeni nesil konsolunuza tanımlamanız ve giriş yapmanız gerekiyor. Kutulu sürümde ise oyunun diskini konsolunuza takmanız yeterli olacak. Her iki durumda da kütüphanenize ücretsiz yükseltme yapabileceğiniz bir simge yerleşecek. Yükseltme işlemini başlattığınızda da 50 GB boyutunda bir indirme yapmanız gerekecek. Yani işlemi başlatmadan önce, konsolunuzun sabit diskinde yeterli alan olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var.

Yükseltme işlemi sonrasında, FIFA 21 Ultimate Team ile ilgili ilerlemeniz ve oyuncular, ögeler, jetonlar, FIFA Points, maç geçmişi ve liderlik tablosu sıralaması dahil içerikleriniz de eksiksiz olarak aktarılacak. Ne var ki, FIFA 21 Ultimate Team dışındaki modlarda gerçekleştirdiğiniz ilerlemeler mevcut kullandığınız konsolda kalacak ve yeni nesil versiyonda her şeye sıfırdan başlamak durumunda olacaksınız.

FIFA 21 PS5 ve Xbox Series Detayları

Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonları elbette animasyonlar, oyuncu fizikleri, görsellik ve ses anlamında üst düzey bir deneyim sunacak. Genişletilmiş oyuncu etkileşim sistemi, Gerçek Oyuncu Hareket Teknolojisi’nin top kapma mücadelelerine eklenmesi ile oyuncular artık bir atak sırasında veya duran top pozisyonunda daha hızlı tepki verebilecekler. Ayrıca topla bağlantılı animasyonların görsel kalitesi ve tepki süresi geliştirilerek daha akıcı ve gerçekçi oyuncu hareketleri de işin içine girecek. Oyuncular artık daha insansı dokunuşlarda bulunarak daha az mekanik ve robotik hareketler sergileyecekler.

Electronic Arts tarafından verilen detayların arasında, kullanılan bir başka sistemden de bahsedilmiş. Buna göre, yeni gecikmeli ışıklandırma sistemi ile oyundaki stadyumlar, stadyum malzemeleri, sahaların zeminleri, görevliler, iç saha ve deplasman taraftarlarına kadar görsellik her yönden üst düzey bir seviyeye çıkartılmış olacak. Türkçe açıklamaları ile daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Son olarak, FIFA 21’in PS5 ve Xbox Series versiyonları için birkaç oynanış videosu da yayınlanmış. Eğer oyunun yeni nesilde nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, aşağıdan göz atabilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!