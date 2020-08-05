FIFA 21 Resmi Oynanış Videosu Yayımlandı

Electronic Arts tarafından dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21'in oynanış videosu yayımladı. FIFA 21'in temel özelliklerini içeren resmi oynanış videosu oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. FIFA 21 resmi oynanış videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

FIFA 21 Resmi Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Oyuncular tarafından merakla beklenen oynanış videosu Electronic Arts tarafından yayımlandı. Yayımlanan oynanış videosununa göre FIFA 21, daha akıllı oyuncu pozisyonu, daha iyi gol fırsatları ve daha oyuncu kontrollü koşu gibi imkanlara olanak sağlayacak. FIFA 21'de yer alan Çevik Dribling sayesinde oyuncular yaratıcılığını sergileyebilecek.

EA Play Live 2020 etkinliği esnasında duyurusu gerçekleştirilen FIFA 21'de artık forvette yer alan futbolcuları daha fazla kontrol edebileceğiz. FIFA 21'de çarpışma sistemi yenilendi. FIFA 21'de artık daha doğal çarpışma sistemi yer alacak. Örneğin artık futbolcular daha az yere düşecek ve futbolcuların top kapma mücadelesinde daha doğal sonuçlar görebileceğiz.

Yaratıcılığın ön planda olduğu popüler futbol oyunu FIFA 21'de manuel kafa vuruşları eklendi. Oyuncular manuel kafa vuruşları özelliği sayesinde istediği yere şut veya pas gönderebilecek. Oyuncular artık daha etkili ara paslar verebilecek. FIFA 21'de daha birçok özellik yer alacak.

FIFA 21 Çıkış Tarihi

Electronic Arts tarafından geliştirilmekte olan FIFA 21, 9 Ekim 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21, yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox One X platformlarına 2020 yılının sonlarında çıkacak.