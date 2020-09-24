Electronic Arts FIFA 21 Stadyumları Listesini Yayınladı

FIFA 21 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Amerika menşeli yayıncı, oyuncuların merak ettiği bir soruyu daha açıklığa kavuşturdu. İşte FIFA 21 stadyumları listesi ortaya çıktı. İşte netleşen liste!
FIFA 21 için önümüzde az bir zaman kaldı. EA Play Live 2020 sırasında duyurulan serinin yeni oyunu, mevcut nesil konsollar ve PC için 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak. Yeni nesil versiyonlarını oynayacak olan oyuncuların ise PlayStation 5 ve Xbox Series S / X konsollarının satışa sunulacağı tarihi beklemeleri gerekecek. Yani fazladan bir ay daha söz konusu.
FIFA 21 Stadyumları Sayıca Fazla Olacak
Çıkış zamanı yaklaştıkça, Electronic Arts da yeni oyun hakkında yeni yeni detayları paylaşırken, cevabı merak edilen sorular da cevaplarını buluyorlar. Bunlardan bir tanesi de, yeni oyunda hangi stadyumların olacağı. Bildiğiniz gibi FIFA 20, oldukça zengin bir yelpaze ile satışa sunulmuştu. FIFA 21 ise listeye beş tane daha ekleyecek. Bunlar Providence Park, Benteler-Arena, Estadio Nuevo Los Carmenes ve Stadion An der Alten Försterei. Beşinci stadyum ise İngiltere temsilcisi Leed United takımının sahası olan Elland Road olacak ama bu, oyunun satışa sunulmasından sonra eklenecekmiş.
Electronic Arts tarafından resmi FIFA sayfası üzerinden yayınladığı listeye göre, aralarında ülkemizden Atatürk Olimpiyat Stadı'nın da bulunduğu FIFA 21 oyununda yer alacak olan stadyumlar ise şu şekilde:
PREMIER LEAGUE
- Anfield
- Bramall Lane
- Craven Cottage
- Emirates Stadium
- Etihad Stadium
- Goodison Park
- King Power Stadium
- London Stadium
- Molineux Stadium
- Old Trafford
- Selhurst Park
- St. James' Park
- St. Mary's Stadium
- Stamford Bridge
- The Amex Stadium
- The Hawthorns
- Tottenham Hotspur Stadium
- Turf Moor
- Villa Park
ENGLISH FOOTBALL LEAGUE
- Cardiff City Stadium
- Carrow Road
- Fratton Park
- KCOM Stadium
- Kirklees Stadium
- Kiyan Prince Foundation
- Liberty Stadium
- Riverside Stadium
- Stadium of Light
- Stoke City FC Stadium
- Vicarage Road
- Vitality Stadium
LIGUE 1 UBER EATS
- Groupama Stadium
- Orange Vélodrome
- Parc des Princes
SERIE A TIM
- San Siro
REST OF WORLD
- Donbass Arena
- Otkritie Arena
EREDIVISIE
- Johan Cruijff ArenA
MLS
- BC Place
- CenturyLink Field
- Dignity Health Sports Park
- Mercedes-Benz Stadium
- Providence Park
- Red Bull Arena (New Jersey)
LIGA BBVA MX
- Estadio Azteca
MBS PRO LEAGUE
- King Abdullah Sports City
- King Fahd Stadium
MEIJI YASUDA J1
- Panasonic Stadium Suita
ULUSLARARASI
- Atatürk Olimpiyat Stadı
- Wembley Stadium
BUNDESLIGA
- BayArena
- BORUSSIA-PARK
- Deutsche Bank Park
- Mercedes-Benz Arena
- Olympiastadion
- Opel Arena
- PreZero Arena
- Red Bull Arena (Leipzig)
- RheinEnergieStadion
- Signal Iduna Park
- Stadion An der Alten Försterei
- VELTINS-Arena
- Volkswagen Arena
- wohninvest Weserstadion
- WWK Arena
BUNDESLIGA 2
- Benteler-Arena
- Düsseldorf-Arena
- HDI-Arena
- Max-Morlock-Stadion
- Volksparkstadion
LALIGA SANTANDER
- Coliseum Alfonso Perez
- El Alcoraz
- Estadio ABANCA-Balaidos
- Estadio Benito Villamarin
- Estadio Ciutat de Valencia
- Estadio de la Ceramica
- Estadio de Mendizorroza
- Estadio Jose Zorrilla
- Estadio Mestalla
- Estadio Nuevo Los Carmenes
- Estadio San Mames
- Estadio Santiago Bernabeu
- Municipal de Ipurua
- Ramon Sanchez-Pizjuan
- Reale Arena
- Wanda Metropolitano
LALIGA SMARTBANK
- Estadio de Gran Canaria
- Estadio de Montilivi
- Estadio de Vallecas
- Estadio La Rosaleda
- Municipal de Butarque
- RCDE Stadium
- Visit Mallorca Estadi
LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL
- Libertadores de America
- Estadio Presidente Peron
GENERIC
- Al Jayeed Stadium
- Aloha Park
- Arena del Centenario
- Arena D'Oro
- Court Lane
- Crown Lane
- Eastpoint Arena
- El Grandioso
- El Libertador
- Estadio de las Artes
- Estadio El Medio
- Estadio Presidente G.Lopes
- Euro Park
- FeWC Stadium
- Forest Park Stadium
- FUT Stadium
- Ivy Lane
- Molton Road
- O Dromo
- Sanderson Park
- Stade Municipal
- Stadio Classico
- Stadion 23. Maj
- Stadion Europa
- Stadion Hanguk
- Stadion Neder
- Stadion Olympik
- Town Park
- Union Park Stadium
- Waldstadion
VOLTA FOOTBALL
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