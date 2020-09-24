Electronic Arts FIFA 21 Stadyumları Listesini Yayınladı

FIFA 21 ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Amerika menşeli yayıncı, oyuncuların merak ettiği bir soruyu daha açıklığa kavuşturdu. İşte FIFA 21 stadyumları listesi ortaya çıktı. İşte netleşen liste!

FIFA 21 için önümüzde az bir zaman kaldı. EA Play Live 2020 sırasında duyurulan serinin yeni oyunu, mevcut nesil konsollar ve PC için 9 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak. Yeni nesil versiyonlarını oynayacak olan oyuncuların ise PlayStation 5 ve Xbox Series S / X konsollarının satışa sunulacağı tarihi beklemeleri gerekecek. Yani fazladan bir ay daha söz konusu.

FIFA 21 Stadyumları Sayıca Fazla Olacak

Çıkış zamanı yaklaştıkça, Electronic Arts da yeni oyun hakkında yeni yeni detayları paylaşırken, cevabı merak edilen sorular da cevaplarını buluyorlar. Bunlardan bir tanesi de, yeni oyunda hangi stadyumların olacağı. Bildiğiniz gibi FIFA 20, oldukça zengin bir yelpaze ile satışa sunulmuştu. FIFA 21 ise listeye beş tane daha ekleyecek. Bunlar Providence Park, Benteler-Arena, Estadio Nuevo Los Carmenes ve Stadion An der Alten Försterei. Beşinci stadyum ise İngiltere temsilcisi Leed United takımının sahası olan Elland Road olacak ama bu, oyunun satışa sunulmasından sonra eklenecekmiş.

Electronic Arts tarafından resmi FIFA sayfası üzerinden yayınladığı listeye göre, aralarında ülkemizden Atatürk Olimpiyat Stadı'nın da bulunduğu FIFA 21 oyununda yer alacak olan stadyumlar ise şu şekilde:

PREMIER LEAGUE

Anfield

Bramall Lane

Craven Cottage

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James' Park

St. Mary's Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

The Hawthorns

Tottenham Hotspur Stadium

Turf Moor

Villa Park

ENGLISH FOOTBALL LEAGUE

Cardiff City Stadium

Carrow Road

Fratton Park

KCOM Stadium

Kirklees Stadium

Kiyan Prince Foundation

Liberty Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

Vicarage Road

Vitality Stadium

LIGUE 1 UBER EATS

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

SERIE A TIM

San Siro

REST OF WORLD

Donbass Arena

Otkritie Arena

EREDIVISIE

Johan Cruijff ArenA

MLS

BC Place

CenturyLink Field

Dignity Health Sports Park

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Red Bull Arena (New Jersey)

LIGA BBVA MX

Estadio Azteca

MBS PRO LEAGUE

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

MEIJI YASUDA J1

Panasonic Stadium Suita

ULUSLARARASI

Atatürk Olimpiyat Stadı

Wembley Stadium

BUNDESLIGA

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Mercedes-Benz Arena

Olympiastadion

Opel Arena

PreZero Arena

Red Bull Arena (Leipzig)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

VELTINS-Arena

Volkswagen Arena

wohninvest Weserstadion

WWK Arena

BUNDESLIGA 2

Benteler-Arena

Düsseldorf-Arena

HDI-Arena

Max-Morlock-Stadion

Volksparkstadion

LALIGA SANTANDER

Coliseum Alfonso Perez

El Alcoraz

Estadio ABANCA-Balaidos

Estadio Benito Villamarin

Estadio Ciutat de Valencia

Estadio de la Ceramica

Estadio de Mendizorroza

Estadio Jose Zorrilla

Estadio Mestalla

Estadio Nuevo Los Carmenes

Estadio San Mames

Estadio Santiago Bernabeu

Municipal de Ipurua

Ramon Sanchez-Pizjuan

Reale Arena

Wanda Metropolitano

LALIGA SMARTBANK

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Montilivi

Estadio de Vallecas

Estadio La Rosaleda

Municipal de Butarque

RCDE Stadium

Visit Mallorca Estadi

LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL

Libertadores de America

Estadio Presidente Peron

GENERIC

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D'Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FeWC Stadium

Forest Park Stadium

FUT Stadium

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

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