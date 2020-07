FIFA 21 Tanıtım Tarihi Belli Oldu! Kapak Yıldızı Ortaya Çıkmış Olabilir

Electronic Arts, FIFA 21 oyununa ait tanıtım fragmanı için YouTube video yayın saatini ayarladı. YouTube'un planlı yayınlama özelliği ile birlikte FIFA 21 tanıtım fragmanı tarihi belli oldu ve videonun kaynak kodlarını inceleyen bir kullanıcı, FIFA 21'in kapak yıldızlarını da ortaya çıkardı.

EA Play Live 2020 etkinliği esnasında duyurusu gerçekleştirilen FIFA 21'de dinamik ışıklandırmalar, yüzler, saçlar, formalar daha gerçekçi bir yapıya sahip olacak. FIFA 21, geliştirilmiş animasyonlar sayesinde daha gerçekçi bir futbol deneyimi sunacak.

FIFA 21'e ait fragmanın yayın tarihi belli oldu. Electronic Arts, futbol oyunlarını seven oyuncuların merakla beklediği FIFA 21'in resmi fragmanını 23 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye saati ile 18.00'da yayınlayacak. Tanıtım fragman tarihinin belli olması ile birlikte kullanıcılar heyecanla fragmanı başladı. Geçtiğimiz haftalarda FIFA 21 PS4 fiyatı belli olmuştu. PlayStation 4 platformunda FIFA 21'in standart sürümü 499,99 TL fiyat etiketine sahip olacak.

FIFA 21 fragman yayın tarihinin yanı sıra popüler futbol oyununun kapak yıldızları da ortaya çıktı. ChrissyG_x kullanıcı ismine sahip olan Twitter kullanıcısı, FIFA 21 fragman videosunun kaynak kodlarını inceledi. Kaynak kodlarında ilginç bir detay ile karşılaşan Twitter kullanıcısı, FIFA 21'in kapak yıldızlarını ortaya çıkardı.

ChrissyG_x kullanıcı ismine sahip olan Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiye göre tanıtım fragmanının kaynak kodlarında Liverpool forması giyen Trent Alexander-Arnold, Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix, Borussia Dortmund takımının forvet oyuncusu Erling Haland ve Paris Saint Germain'de forma giyen forvet oyuncusu Kylian Mbappe yer alıyor.

Electronic Arts, bu olayın ortaya çıkmasından kısa süre sonra söz konusu futbolcularının kodlarını kaynak kodlarından kaldırdı. Kaynak kodlarında yaşanan sızıntıya göre FIFA 21'in kapağında birden fazla futbolcu yer alması bekleniyor.

Electronic Arts tarafından geliştirilmekte olan FIFA 21, 9 Ekim 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen futbol oyunu FIFA 21, yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox One X platformlarına 2020 yılının sonlarında çıkacak.

Check out the tags. These the cover stars? pic.twitter.com/UZf1kVrdfz