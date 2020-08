FIFA 21 Ultimate Team Fragmanı Yayınlandı, Yeni Özellikler Gösteriliyor

FIFA serisinin en çok ilgi çeken özelliklerinden bir tanesi FIFA Ultimate Team, kısaca FUT. Her yeni FIFA oyununda, oyunun geneliyle birlikte yeniliklere sahne oluyor ve bu sene de aynısı olacak. Electronic Arts, hem yeni FIFA 21 Ultimate Team fragmanı yayınlayarak hem de resmi sayfadan paylaşım yaparak bu seneki yeniliklerden bahsetti.

FIFA 21 Ultimate Team Yenilikleri Neler?

FIFA Ultimate Team genelinde bu sene yaşanacak en büyük yenilik, kooperatif desteği olacak. Yani tercihinize göre bir arkadaşınızla birlikte Squad Battles, Division Rivals ve FUT Friendlies modlarında oynayabileceksiniz. Bu noktada, lobide Captain olan kişi işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahip olacak.

Division Rivals ve Squad Battles modlarında haftalık puanınıza sayılacak limitli sayıda oyunlar olacak. Kooperatif olarak oynarken de bütün oyuncular, puan kazandığı haftalık maçlarından bir tanesini kullanabilecekler. Her katılımcı oyunlarının sonucuna bağlı olarak haftalık puanlar ve jetonlar kazanacaklar. Ne var ki, oyunculardan bir tanesinin haftalık puanına yazılan oyunlar biterse, hiçbir oyuncu haftalık puan kazanamayacak ama halen jeton ve yetenek derecelendirmesi kazanabilecek, aşama kaydedebilecek ve Weekend League Qualification Point'ler biriktirebileceksiniz.

Division Rivals modunda ise eşleşmeler en yüksek Skill Rating üzerinden yapılacak. Örneğin oyunu kuran Division 9 ve katılımda bulunan Division 5 ise, oyuncular Division 5'in daha yüksek Skill Rating'i üzerinden eşleşecekler.

Friendlies ise Classic, Mystery Ball, Swaps, King of the hill, Max Chemistry, Headers & Volleys, Survival, Long Range ve No Rules üzerine kurulu bir oynanış sunacak. Maçlar seçilen kural seti üzerinden yapılacak ve ödüller de bu modu tek başınıza oynadığınızda alacaklarınız ile aynı olacak.

FIFA Ultimate Team içerisinde takım ve topluluk etkinlikleri de yapılabilecekken stadyum özelleştirmesi de yapabileceksiniz. Bu bağlamda, rozetinde, topta, kitlerde, varsayılan kutlamada, ev sahibi takım koreograf bayrağı, stadyum temasında ve temel renginde ve taraftar tezahüratında değişiklikler yapabileceksiniz. Oynamaya devam ederken belirli görevleri tamamlamanız durumunda da koreograf bayraklar için yeni yerler, sesli ve görsel gol efektleri ve kazandığınız kupaları sergilemek ayrı bir alan açabileceksiniz.

İlk kilometre taşını tamamlamanız durumunda da FUT Challengers Stadium geliştirmesi elde edeceksiniz. Bu sayede, stadyumunuzun kapasitesi genişleyecek ve haliyle daha fazla özelleştirme yapabileceksiniz. Mesela koreograf bayraklar ve kupalar için yeni yerlere ek olarak çim motifleri ve kale rengi gibi. FUT Champions Stadium ise ulaşabileceğiniz son seviye olacak.

Son olarak, FIFA Ultimate Team içeriğinde genişletilmiş lider tabloları, canlı FUT Friendlies, güncellenmiş oyun menüleri rekabete dayalı modlar ve kooperatif FIFA antrenörü için de iyileştirmeler olacak.

FIFA 21 PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 9 Ekim 2020 tarihinde, PlayStation 5 ve Xbox Series X için de daha sonraki bir tarihte satışa sunulacak. Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.