FIFA 21 Yılın Takımı Oylaması (TOTY) Başladı, Hemen Oy Verin!

FIFA 21 Yılın Takımı oylaması başladı. FIFA 21 Team of the Year (TOTY) oylaması için favori oyuncularınıza oy verebilir ve Ultimate Team için sürpriz isimleri yakalayabilirsiniz. FIFA 21 Yılın Takımı oylaması için oy nasıl verilir?

EA Sports, FIFA 21 Yılın Takımı yarışması için oylama sayfasını açarak futbol hayranlarının favori 11'ini kurmasına izin veriyor.

FIFA 21, Ekim 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana sürekli olarak satış tablolarında üst sıralarda yer aldı. FIFA 21'in 3. sezonu geçtiğimiz 1 Ocak'ta başladı ve 12 Şubat'a kadar devam edecek. Ancak EA Sports'un bu sezona özel bir kutlaması daha var: Kullanıcıların belirleyeceği bir FIFA 21 Team of the Year oylaması.

FIFA'nın TOTY oylamalarını bilmeyenler için; oylama, genel olarak hangi takımın en iyi olduğu ile ilgili değildir. EA Sports, kullanıcıların 2020'de en iyisi olduğunu düşündükleri 11 oyuncuyu seçmelerini istiyor. Ayrıca her oyuncu, FIFA 21'de "sezonun en yüksek reytinglerinden bazılarına" sahip benzersiz öğeler alacağını kabul ediyor.

FIFA 21 Yılın Takımı oylaması için oy nasıl verilir?

FIFA 21'in Yılın Takımı (TOTY) etkinliğinin oylama dönemi şu anda aktif ve web sitesine göre 18 Ocak'a kadar açık olacak. Taraftarlar, dört farklı kategoride yer alan 70 aday arasından favori 11 oyuncusunu seçmeye başlayabilir.

FIFA 21 sitesinde yer alan açıklamada, "Sesinizi duyurun, hemen oy verin. Futbolda geçtiğimiz 12 ayın en iyi 11 futbolcusunu seçin ve Team of the Year için oyunuzu verin!" ifadeleri yer alıyor.

7 kaleci, 18 savunma oyuncusu, 19 orta saha, 26 hücum oyuncusu yer alıyor. Bu seçenekler arasında, FIFA 21'in kapak yıldızı olarak görev yapan ve FIFA 20 için Yılın Takımı oylamasında kazananlardan biri olan Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'nin de olduğunu hatırlatalım.

Sony ve Microsoft'un yeni nesil konsollarında 2020'nin sonunda gerçekleşen lansmanın yanı sıra bir dizi yeni özelliğin sunulduğunu da belirtmek gerekiyor. Bundan dolayı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere FIFA 21'nin en çok satanlar listesinde yer almaya devam ettiğini söylemek mümkün.

Peki ya siz FIFA 21'i başarılı buluyor musunuz? Eğer halihazırda FIFA 21 Ultimate Team oynayan bir futbol düşkünüyseniz, yukarıdaki bağlantıdan favori takımınızı kurmayı ihmal etmeyin.