FIFA 21 Yılın Takımı Oylaması (TOTY) Başladı, Hemen Oy Verin!

FIFA 21 Yılın Takımı oylaması başladı. FIFA 21 Team of the Year (TOTY) oylaması için favori oyuncularınıza oy verebilir ve Ultimate Team için sürpriz isimleri yakalayabilirsiniz. FIFA 21 Yılın Takımı oylaması için oy nasıl verilir?

EA Sports, FIFA 21 Yılın Takımı yarışması için oylama sayfasını açarak futbol hayranlarının favori 11'ini kurmasına izin veriyor.

FIFA 21, Ekim 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana sürekli olarak satış tablolarında üst sıralarda yer aldı. FIFA 21'in 3. sezonu geçtiğimiz 1 Ocak'ta başladı ve 12 Şubat'a kadar devam edecek. Ancak EA Sports'un bu sezona özel bir kutlaması daha var: Kullanıcıların belirleyeceği bir FIFA 21 Team of the Year oylaması.

FIFA'nın TOTY oylamalarını bilmeyenler için; oylama, genel olarak hangi takımın en iyi olduğu ile ilgili değildir. EA Sports, kullanıcıların 2020'de en iyisi olduğunu düşündükleri 11 oyuncuyu seçmelerini istiyor. Ayrıca her oyuncu, FIFA 21'de "sezonun en yüksek reytinglerinden bazılarına" sahip benzersiz öğeler alacağını kabul ediyor.

Who makes your Team of the Year?



It's time. Be heard. Vote now: https://t.co/FnsksMdKPK#TOTY #FIFA21 #FUT pic.twitter.com/GXJReYaK2v