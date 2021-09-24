FIFA 22 Açılış Sinematiği Yayımlandı

FIFA 22 açılış sinematiği paylaşıldı. Videoda Beckham ve Henry gibi isimler yer alıyor. Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen futbol oyununa ilişkin tüm detaylar haberimizde.

FIFA 22 Açılış Sinematiği Neler Sunuyor?

Oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen FIFA 22 isimli futbol oyununun açılış sinematiği yayımlandı. Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan videoda Beckham, Kylian Mbappe ve Thierry Henry gibi isimler bulunuyor.

Electronic Arts'ın yeni futbol oyununun açılış sinematiği, David Beckham ile başlıyor. Daha sonra Lisa Zimouche isimli freestyle (serbest stil) oyuncusunu görüyoruz. Bu sahnenin ardından bir karakter oluşturmamız gerekiyor. Oluşturduğumuz karakter asansörde Beckham ile karşılaşıyor.

Otelden ayrılan karakterimiz, Lisa ile birlikte Paris sokaklarında koşmaya başlıyor. Bu koşu esnasında karkateri yönlendirmemiz gerekiyor. PSG stadyumunda Henry ve Mbappe'yi görüyoruz. Stadyumda bir süre boyunca antrenman yapmamız isteniyor.

Goden Sama isimli YouTube kanalı üzerinden yayımlanan açılış sinematiği 36 dakika 5 saniye uzunluğunda. Sabırsızlıkla beklenen futbol oyununun açılış sinematiğini aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

FIFA 22'nin En İyi Oyuncuları Listesi

Lionel Messi: 93

Robert Lewandowski: 92

Cristiano Ronaldo: 91

Kevin De Bruyne: 91

Kylian Mbappe: 91

Neymar JR: 91

Jan Oblak: 91

Harry Kane: 90

N'Golo Kante: 90

Manuel Neuer: 90

Marc-Andre ter Stegen: 90

Salah: 89

Donnarumma: 89

Benzema: 89

Virgil van Dijk: 89

Joshua Kimmich 89

Heung-min Son: 89

Alisson: 89

Thibaut Courtols: 89

Casemiro: 89

Ederson: 89

Sandio Mane: 89

FIFA 22 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

EA Vancouver ve EA Romania stüdyoları tarafından geliştirilmekte olan futbol oyunu, 1 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği FIFA 22'nin PC sürümü 419,99 fiyat etiketine sahip. Oyunun standart sürümünü PlayStation 5 üzerinden oynamak isteyen oyuncuların 560 TL tutarında bir ücret ödemesi gerekecek. Futbol oyununun standart sürümü Xbox Series konsolunda 559,9 TL, Xbox One platformunda ise 499,99 TL fiyat etiketine sahip.