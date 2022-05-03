FIFA 22 Çapraz Platform Desteğine Kavuşuyor

FIFA 22, çapraz platform desteği ile gündeme geldi. Electronic Arts, popüler futbol oyunu için çapraz platform testine başlayacaklarını duyurdu. Söz konusu destek, yalnızca iki mod için geçerli olacak. Peki, çeşitli platformlardaki oyuncuları birleştirecek destek ne zaman sunulacak? Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

FIFA 22’ye Çapraz Platform Desteği Ne Zaman Gelecek?

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts (EA), FIFA 22 oyuncularını sevindirecek bir gelişmeyi blog yazısı aracılığı ile duyurdu. EA tarafından yapılan açıklamada, popüler futbol oyununa çapraz platform desteğinin ekleneceği açıklandı.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan futbol oyununa eklenecek çapraz platform desteği sadece iki mod ile sınırlı olacak. Bu modların Online Sezonlar ve Online Dostluk Maçları olduğu belirtildi.

İlk etapta söz konusu özellik test edilecek. Geri bildirimler incelenerek söz konusu özelliğin FIFA 22'de başarılı olup olmadığı değerlendirilecek. Eğer bu sistem başarılı bir şekilde oyuna entegre edilirse ve oyuncular bu özellikten memnun kalırsa yeni FIFA oyunlarında da çapraz platform desteği olma ihtimali yüksek.

Oyuncuları önemli ölçüde heyecanlandıran özelliğin test sürecinin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Oyunun ana menüsüne bir widget eklenecek. Ekranın sağ alt köşesine eklenecek olan widget sayesinde özellik kapanıp açılabilecek. Böylelikle diğer platformlardaki oyuncular ile oynamak istemeyen kişiler, çapraz platform özelliğini çok kolay bir şekilde devre dışı bırakabilecek.

Söz konusu özellik sayesinde Xbox Series X / S, PlayStation 5 ve Google Stadia oyuncuları birbirleri ile mücadele edebilecek. Özelliği aktif hale getirebilmek için oyunun ana sayfasına eklenecek widgetı açmanız ve ardından açılan penceredeki özelliği etkinleştirmeniz yeterli olacak. Aynı adımları takip ederek özelliği kapatabileceksiniz.

Özelliğin istendiği takdirde açılıp kapatılabilmesi, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek çünkü bazı oyuncular bu özellikten pek hoşlanmayabilir. Çapraz platform testinin oyunun üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığı belirtildi.

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