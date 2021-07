FIFA 22 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

FIFA 22 çıkış tarihi ortaya çıktı. Popüler futbol serisi ile bu yılın sonlarına doğru buluşacağız. Ayrıca bu seneki FIFA oyununun kapak yıldızı da belirlendi.

Futbol dünya genelinde yoğun ilgiye maruz kalan bir spor olsa da oyun dünyasında çok fazla temsilcisinin olduğunu söylemek zor. Bildiğiniz gibi Electronic Arts tarafından geliştirilen FIFA, Konami tarafından geliştirilen eFootball PES ile bu türün zirvede yer alan temsilcileri oluyorlar ve bizlere olabilecek en gerçekçi futbol deneyiminin yaşatılması için süreli olarak yenilikler yapılmaya devam ediliyor.

Senelik olarak çıkan FIFA serisinin her yeni oyunu, hem görsel, hem oynanış hem de teknik olarak her selefine göre gelişmiş bir deneyim sunarak geliştiriliyor ve içerik olarak daha fazla oyuncunun tercih ettiği oluyor. Bu sene de farklı olmayacak.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene çıkan FIFA 21, EA Play Live 2020 sırasında duyurulmuştu. Haliyle FIFA 22 oyununun da EA Play Live 2021 sırasında duyurulması bekleniyordu. Ancak Electronic Arts bu sene bir farklılık yaparak serinin yeni oyunun etkinlikten önce duyurulacağını müjdeledi. Amerika menşeli yayıncının Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile FIFA 22 oyununun 11 Temmuz 2021 Pazar günü TSİ 18:30 sıralarında tanıtılacağını duyurdu.

Honoured to welcome back @KMbappe



The #FIFA22 cover star 🌟



Stay tuned for the game-changing reveal on July 11th 👉 https://t.co/oT0kH2cJ7b pic.twitter.com/w1NABM6Fjj