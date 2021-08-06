FIFA 22 Kariyer Modu Tanıtıldı (Video)

FIFA 22 Kariyer Modu bir video aracılığı ile tanıtıldı. Electronic Arts tarafından yayımlanan video, Kariyer Modu'nun hangi özelliklere sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

FIFA 22 Kariyer Modu Fragmanı Yayımlandı

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurusu yapılan FIFA 22 isimli video oyununa ilişkin yeni bir video yayımlandı. Yayımlanan 2 dakika 3 saniye uzunluğundaki video sayesinde oyunun Kariyer Modu hakkında bilgi sahibi oluyoruz.

EA Sports FIFA isimli resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, çok kısa süre içerisinde 500 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaştı. Beğeni sayısı 51 bine yükselen oynanış videosuna 2750'den fazla yorum yapıldı.

Kariyer Modu'nda yeni bir kulüp oluşturabileceğiz. Kulüp oluşturma ekranında forma rengini, kulüp logosunu istediğimiz gibi tasarlayabileceğiz. Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts'ın (EA) popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımladığı yeni videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

FIFA 22 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Nedir?

EA Vancouver ve EA Romania stüdyoları tarafından geliştirilmekte olan futbol oyunu, 1 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

FIFA 22'nin PC sürümü Origin ve Steam üzerinden satışa sunulacak. Dolayısıyla futbol oyununu PC platformunda oynamak isteyen oyunculara iki farklı seçenek sunulacak. Standart sürüm Steam ve Origin'de 419,99 TL fiyat etiketine sahip.

Oyunun standart sürümünü PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsolunda oynamak isteyen oyuncuların 560 TL tutarında bir ücret ödemesi gerekecek. Standart sürüm, Xbox Series konsolunda 559,9 TL, Xbox One'da ise 499,99 TL fiyat etiketine sahip.

Milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen futbol oyunu, standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürüm ile piyasaya sürülecek. FIFA 22'nin standart sürümünde yer alacak içerikler şu şekilde:

Haftanın Takımı 1 Oyuncu ögesi

Kiralık Kylian Mbappe ögesi

FUT Elçisi Kiralık Oyuncu Seçimi

Kariyer Modu Altyapısı Oyuncusu

FIFA 22'nin ultimate sürümünde standart sürüm içeriklerine ek olarak şunlar içerecek: