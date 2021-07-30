FIFA 22 Resmi Oynanış Videosu Yayımlandı

FIFA 22 resmi oynanış videosu paylaşıldı. EA Sports FIFA isimli resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video yoğun ilgi gördü. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından merak içerçisinde beklenen futbol oyununun oynanış videosu neler sunuyor?

FIFA 22 Resmi Oynanış Videosu Yoğun İlgi Gördü

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurusu yapılan FIFA 22 isimli video oyununa ilişkin yeni bir video yayımlandı. Yayımlanan 3 dakika 47 saniye uzunluğundaki video sayesinde oyunun oynanış sistemi hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Videoda ayrıca HyperMotion isimli teknoloji de yer alıyor.

EA Sports FIFA isimli resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, çok kısa süre içerisinde 800 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaştı. Beğeni sayısı 55 bine yükselen oynanış videosuna 3500'den fazla yorum yapıldı.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts'ın (EA) popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımladığı yeni oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

FIFA 22 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Nedir?

EA Vancouver ve EA Romania stüdyoları tarafından geliştirilmekte olan futbol oyunu, 1 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

FIFA 22'nin PC sürümü Origin ve Steam üzerinden satışa sunulacak. Dolayısıyla futbol oyununu PC platformunda oynamak isteyen oyunculara iki farklı seçenek sunulacak. Standart sürüm Steam ve Origin'de 419,99 TL fiyat etiketine sahip.

Oyunun standart sürümünü PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsolunda oynamak isteyen oyuncuların 560 TL tutarında bir ücret ödemesi gerekecek. Standart sürüm, Xbox Series konsolunda 559,9 TL, Xbox One'da ise 499,99 TL fiyat etiketine sahip.

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen futbol oyunu, standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürüm ile piyasaya sürülecek. FIFA 22'nin standart sürümünde yer alacak içerikler şu şekilde:

Haftanın Takımı 1 Oyuncu ögesi

Kiralık Kylian Mbappe ögesi

FUT Elçisi Kiralık Oyuncu Seçimi

Kariyer Modu Altyapısı Oyuncusu

FIFA 22'nin ultimate sürümünde standart sürüm içeriklerine ek olarak şunlar içerecek: