FIFA 22 Ücretsiz Oluyor! İşte Detaylar

Bildiğiniz üzere Sony, PlayStation Plus sistemini yenileme kararı aldı ve böylelikle yeni sistem Xbox'ın Game Pass sistemi gibi abonelerine dolu dolu bir kütüphane sunacak.

Yeni sisteme geçişin tarihi olarak takvimler Haziran ayını gösterirken, yeni sistem öncesi PlayStation Plus cephesinde verilecek ücretsiz oyunlar merak konusu olmuştu. Görünüşe göre Sony'nin kullanıcılarını sevindirmek adına Mayıs ayı için önemli planları var.

FIFA 22 Ücretsiz Oluyor

Billbil-Kun adındaki kaynaktan gelen habere göre PlayStation Plus'ın Mayıs ayında vereceği ücretsiz oyunlar sızdı. Sony'nin önümüzdeki günlerde resmî olarak duyurmasını beklediğimiz Mayıs ayı ücretsiz oyunları arasında 800 TL değerindeki FIFA 22 de bulunuyor. Sızıntının tamamı FIFA 22'nin yanı sıra PS4 platformu için Curse of the Dead Gods, PS4 ve PS5 platformları için Tribes of Midgard'ın ücretsiz olarak verileceğini belirtiyor. FIFA 22 de aynı şekilde hem PS4 hem PS5 kullanıcıları için ücretsiz olacak.

Bir süredir gündemden düşmeyen Sony'nin yenilenmiş PlayStation Plus sistemi öncesi böylesine büyük bir oyunu ücretsiz vermek hem ses getirmek adına hem de kitle çekmek adına oldukça önemli bir adım. Bu nedenle birçok kişi sızdırılan bu listenin doğru olduğunu düşünüyor.

Ayrıca eğer gözden kaçırdıysanız yenilenmiş PlayStation Plus sisteminin Türkiye fiyatı da belli oldu. Olağandışı bir durum olmadığı müddetçe ülkemizde 22 Haziran'da kullanıma sunulacak.