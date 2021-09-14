FIFA 22'nin En İyi Oyuncuları Açıklandı

EA Sports, FIFA 22'nin en iyi oyuncuları listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Paris Saint-Germain takımına transfer olan başarılı futbolcu Lionel Messi yer aldı. Peki, Cristiano Ronaldo kaçıncı sırada yer aldı? Paylaşılan listeye dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

FIFA 22'nin En İyi Oyuncuları Listesi

Lionel Messi: 93

Robert Lewandowski: 92

Cristiano Ronaldo: 91

Kevin De Bruyne: 91

Kylian Mbappe: 91

Neymar JR: 91

Jan Oblak: 91

Harry Kane: 90

N'Golo Kante: 90

Manuel Neuer: 90

Marc-Andre ter Stegen: 90

Salah: 89

Donnarumma: 89

Benzema: 89

Virgil van Dijk: 89

Joshua Kimmich 89

Heung-min Son: 89

Alisson: 89

Thibaut Courtols: 89

Casemiro: 89

Ederson: 89

Sandio Mane: 89

EA Sports, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen futbol oyununda yer alan en iyi oyuncuların listesini paylaştı. FIFA 22'deki en iyi futbolcular listesinin ilk sırasında Lionel Messi yer almayı başardı. Bu yıl içerisinde Barcelona'dan ayrılan Messi, Paris Saint-Germain takımına transfer olmuştu.

Listenin ikinci sırasında Bayern Münih takımında forma giyen Robert Lewondowski yer aldı. Manchester United takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, EA Sports tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında konumlandı. Kylian Mbappe, Jan Oblak ve Neymar'ın da Ronaldo ile aynı puanlara sahip olduğunu belirtelim.

Tottenham'da forma giyen Harry Kane, Chelsea takımında yer alan N'Golo Kante, Bayern Münih'te bulunan Manuel Neuer ve Barcelona'da forma giyen Marc-Andre ter Stegen 90 puana sahip. Salah, Donnarumma, Benzema, Virgil van Dijk, Joshua Kimmich, Heung-min Son, Alisson, Thibaut Courtols, Casemiro, Ederson ve Sandio Mane'in ise 89 puana sahip olduğunu görüyoruz.

FIFA 22 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

EA Vancouver ve EA Romania stüdyoları tarafından geliştirilmekte olan futbol oyunu, 1 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

FIFA 22 PC sürümü 419,99 fiyat etiketine sahip. Oyunun standart sürümünü PlayStation 5 üzerinden oynamak isteyen oyuncuların 560 TL tutarında bir ücret ödemesi gerekecek. Standart sürüm Xbox Series konsolunda 559,9 TL, Xbox One'da ise 499,99 TL fiyat etiketine sahip.