FIFA 22'nin En İyi Oyuncuları Açıklandı

EA Sports, FIFA 22'nin en iyi oyuncuları listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Paris Saint-Germain takımına transfer olan başarılı futbolcu Lionel Messi yer aldı. Peki, Cristiano Ronaldo kaçıncı sırada yer aldı? Paylaşılan listeye dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

EA Sports, dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen futbol oyununda yer alan en iyi oyuncuların listesini paylaştı. FIFA 22'deki en iyi futbolcular listesinin ilk sırasında Lionel Messi yer almayı başardı. Bu yıl içerisinde Barcelona'dan ayrılan Messi, Paris Saint-Germain takımına transfer olmuştu.

Listenin ikinci sırasında Bayern Münih takımında forma giyen Robert Lewondowski yer aldı. Manchester United takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, EA Sports tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında konumlandı. Kylian Mbappe, Jan Oblak ve Neymar'ın da Ronaldo ile aynı puanlara sahip olduğunu belirtelim.

Tottenham'da forma giyen Harry Kane, Chelsea takımında yer alan N'Golo Kante, Bayern Münih'te bulunan Manuel Neuer ve Barcelona'da forma giyen Marc-Andre ter Stegen 90 puana sahip. Salah, Donnarumma, Benzema, Virgil van Dijk, Joshua Kimmich, Heung-min Son, Alisson, Thibaut Courtols, Casemiro, Ederson ve Sandio Mane'in ise 89 puana sahip olduğunu görüyoruz.

Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings



Learn more 👉 https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV