FIFA 23 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

Spor oyunları denildiğinde ilk akla gelen oyun serilerinden biri olan FIFA, her sene çıkardığı yeni oyunlarla milyonlarca oyuncuyu mutlu etmeye devam ediyor. Yeni oyunlar genellikle yılın sonbahar aylarında duyuruluyor. Yeni çıkması beklenen FIFA 23 oyunun fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu.

FIFA 23 Fiyatları

İlk tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından EA Games hayranları çok bekletmek istemiyor. Yapılan açıklamaya göre FIFA 23 Playstation 5 için 4 Eylül'de; Xbox One, Steam, Epic Games, Xbox Series ve Stadia için 30 Eylül'de çıkacak. Oyun tüm bu platformlarda ön siparişe sunuldu. FIFA 23'ün fiyatları ise dudak uçuklatıyor! Eğer Ultimate Edition'ı almak istiyorsanız ekstra 200 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor.