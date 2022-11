Ücretsiz FIFA 23 Dünya Kupası DLC'si Haftaya Çıkıyor

Futbol dünyasının belki de en prestijli turnuvası olarak görülen Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kaldı. Şu sıralar futbol oyunlarının tartışmasız kralı olarak görülen FIFA 23 de bu devasa etkinliğe karşı sessiz kalamadı. Firma önümüzdeki hafta ücretsiz bir şekilde FIFA 23 Dünya Kupası DLC'si sunacak.

Dünya Kupası'nın havası yapılan görsel geliştirmelerle çoktan FIFA 23'e gelmişti. Ancak yeni DLC ile birlikte bu muhteşem organizasyon, tam kapasite olarak oyunda yer alacak. 32 tane milli takımın yarışacağı organizasyonda kullanıcılara modifikasyon özellikleri de tanınmış durumda.

İşte FIFA 23 Dünya Kupası Fragmanı

DLC'nin 8 Kasım'da Nintendo Switch hariç tüm platformlar için çıkış yapması beklenmiyor. DLC'de aynı zamanda çevrimiçi turnuva imkanı da bulunacak. Öte yandan EA Games'in açıklamalarına göre FIFA World Cup Live modu ile Dünya Kupası'nın ruhu tam anlamıyla yaşatılacak.

Bu modda gerçek dünyadaki turnuvanın gidişatına göre gruplar ve sonuçlar düzenli olarak güncellenecek. Böylece oyuncular gerçek dünyada izledikleri turnuvanın an be an heyecanını oyunda da yaşayabilecek.

Öte yandan FIFA Ultimate Team için 11 Kasım - 23 Aralık tarihleri arasında özel etkinlikler yapılacak. FIFA Ultima Team'de Dünya Kupası'na özel kartların da yayınlanması bekleniyor.