Bu Fiyat Kaçmaz! FIFA 23 %73 indirime Girdi

Futbol dünyasının ikonik serisi FIFA, 2022 yılında çıkan FIFA 23 ile birlikte yeniden milyonlarca futbolseveri bünyesinde toplamayı başarmıştı. Önceki senelere kıyasla düşük satış rakamlarına ulaşan oyun, ülkemizde oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulduğu için oyunseverler tarafından satın alınamadı.

Fakat sizin için iyi bir haberimiz var! Steam'da 699.99 TL'den satışa sunulan FIFA 23, Origin mağazasında %73 indirime girdi. FIFA 23 Standart Edition, şu an için 189,99 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

FIFA 23 İndirimi 20 Ocak - 2 Şubat Tarihleri Arasında Geçerli

Oyunun çıktığı ilk dönemden beri yapılan en büyük indirimlerden biri olan FIFA 23 indirimi sonrasında fiyatların karşılanabilir düzeye gelmesi, oyuncuları sevindirdi. Hem EA Games mağazasında hem de Origin üzerinde gördüğümüz indirimlerde FIFA 23 indirimli fiyatı 189,99 TL'ye kadar indi.

899,99 TL fiyat etiketine sahip olan FIFA 23 Ultimate Edition ise %64'lük bir indirimle Origin üzerinden sadece 323,99 TL karşılığında satın alınabiliyor. Origin'i indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz!

FIFA 23 Ultimate Edition Paket İçeriği