FIFA Dünya Kadınlar Kupası’nın Ateşi Twitter’ı da Sardı

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) şampiyonluğu ile tamamlanan FIFA Dünya Kadınlar Kupası, tribünler kadar sosyal medyayı da etkisi altına aldı. Twitter, büyük bir ilgi gören turnuvanın en’lerini kullanıcılarla paylaştı.

Hollanda ile oynadığı epik final karşılaşmasını kazanan ABD kadın futbol takımı, kupayı dördüncü kez müzesine götürerek, müthiş bir başarıya imza attı.

Fransa’da düzenlenen FIFA Dünya Kadınlar Kupası, Twitter’ın da gündemindeydi. Sosyal medya kullanıcıları, turnuva boyunca oynanan 52 maç hakkında binlerce tweet attı.

FIFA Dünya Kadınlar Kupası’nın en çok konuşulan ve tweet atılan maçı, tahmin edebileceğiniz üzere ABD ve Hollanda arasındaki final karşılaşması oldu. Bu maçı sırasıyla İngiltere - ABD ve Fransa - ABD müsabakaları izledi.

İşte en çok tweetlenen beş maç

ABD - Hollanda İngiltere -ABD Fransa -ABD Fransa - Brezilya ABD -Tayland

Peki, turnuva boyunca en çok tweet atan ülkeler hangileri oldu? İşte cevabı:

Turnuva boyunca en çok tweet atan ülkeler

Amerika Brezilya İngiltere Fransa İspanya

FIFA Dünya Kadınlar Kupası sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a dair sözleriyle gündeme gelen Megan Rapinoe, turnuvanın en çok konuşulan oyuncusu oldu. ABD takımının takımın 34 yaşındaki yıldızı Rapinoe, "Eğer kupayı kazanırsak Beyaz Saray'a gitmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Trump ise "Konuşmadan önce kazanmalı. Önce işi bitir!" demiş ve takımı kazansalar da kaybetseler de Beyaz Saray'a çağıracağını söylemişti.

Turnuva boyunca en çok konuşulan diğer oyuncular