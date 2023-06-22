EA SPORTS tarafından yapılan açıklamaya göre FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2023, FIFA 23'e geliyor.

"EA SPORTS FIFA Women's World Cup 2023" adlı güncelleme Haziran ayı sonunda ücretsiz olarak yayınlanacak. Tanıtım görsellerinde Avustralyalı oyuncu Sam Kerr'in de yer aldığı güncelleme heyecan verici oyun modları ve özellikler sunuyor.

Güncelleme Oyuna Hangi Modları Getirecek?

Oyuncuların bir oyuncunun rolünü üstlenerek veya kendi avatarlarını yaratarak ülkelerini başarıya taşıyabilecekleri "Ülkene Liderlik Et" modu önemli bir yenilik olacak. Oyunda ayrıca, oyuncuların seçtikleri ülkeyi tek oyunculu bir turnuvada zafere taşımalarına olanak tanıyan Turnuva Modu da yer alıyor.

Ayrıca Kick Off modu oyuncuların mevcut 32 ülke arasından iki ülke seçerek arkadaşlarıyla veya yapay zekâya karşı yerel olarak rekabet etmelerini sağlayacak.

FIFA Women's World Cup 2023 içeriği, stadyum kıyafetleri, sinematikler, maç sunumları, yorumlar ve final galibi için bir kupa gibi özel özelliklerle sürükleyici bir deneyim sunuyor. Güncelleme PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 ve Xbox One platformlarına gelecek.