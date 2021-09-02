FIFA Online 4 Çıktı! Hemen İndirin

Ülkemizde de merakla beklenen futbol oyunu FIFA Online 4 çıktı. Bugünden itibaren oyunu indirip oynayabilirsiniz. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi, geliştiriciliği EA Sports tarafından yapılan FIFA serisi bünyesinde iki farklı oyun serisi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, ücretli olarak oyuncuların beğenisine sunuluyor iken çevrimiçi tabanlı olarak geliştirilen FIFA Online da ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Bu yılın başlarında Güney Koreli ve Vietnamlı oyuncuların beğenisine sunulmuş olan FIFA Online 4’ün, bir süre sonra yapılan yeni duyuru ile aralarında ülkemizin de olduğu on beş ülkede daha faaliyete geçeceğini öğrenmiştik.

Resmi sitesi üzerinden kayıt yaptıranların geçtiğimiz hafta Erken Erişim sürümünü oynamaya başladıkları serinin yeni oyunu, bugün itibarıyla tam sürümü ile seçili ülkelerdeki oyuncuların da beğenisine sunulmuş oldu. Bunu kutlamak amacıyla Electronic Arts, kısa bir çıkış fragmanı yayınladı.

FIFA Online 4 Çıkışını Gerçekleştirdi

Tam bir Türkçe yerelleştirmenin yapıldığı FIFA Online 4, ülkemizdeki özel sunucular, tam bir optimizasyon ve yeniden programlanabilir kontroller sayesinde sorunsuz bir oyun deneyimi sunuyor olacak. Bununla birlikte, Murat Kosova ve Nebil Evren tarafından yapılan yüzlerce saatlik seslendirme ile televizyonda izlediğimiz maçlardan alışık olduğumuz seviyede spikerlik ve yorumculuk da bulunuyor.

FIFA Ultimate Team modunun FIFA 18 versiyonunun dönüştürülmesi ile ortaya çıkmış olan FIFA Online 4, oyunculara kendi takımlarını oluşturma olanağı tanıyor. Ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz oyunda, hazır takımlardan birini seçmek yerine, Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil otuzdan fazla ligdeki altı yüzden fazla takım ve on yedi binden fazla oyuncu arasından çeşitli kartları kullanarak kendi takımınızı ortaya çıkartabiliyorsunuz. Sonrasında ise maç yaptıkça kazandığınız EP’ler ile yeni ve daha iyi oyuncuları takımınıza alarak, daha güçlü hale gelebiliyor iken liderlik tablolarındaki sıralamanızı da yükseltebiliyorsunuz.

Oyunda teke tek maçlar ve lig maçlarına ek olarak arkadaşlarınız ile katılımda bulunabileceğiniz özel maçlar da bulunuyor. Ayrıca Antrenör Modu ile takımınızı özelleştirebilmeniz ve değişik stratejiler üzerinde çalışma yapabilmeniz de mümkün oluyor.

FIFA Online 4 için yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.