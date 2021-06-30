Bildiğiniz gibi Electronic Arts her sene yeni bir FIFA oyunu ile karşımıza çıkıyor ve bu sene de FIFA 22’nin sırası olacak. Ne var ki Amerika menşeli yayıncının karşımıza çıkartacağı tek futbol oyunu bu olmayacak. Yeni duyuruya göre, FIFA Online 4 sonbaharda Türkiye’de yayınlanacak.

Bu yılın Şubat ayı içerisinde EA Sports ve Nexon tarafından yapılan duyuru ile FIFA Online 4, Güney Koreli ve Vietnamlı oyuncuların erişimine açılmıştı. Bununla birlikte, tamamıyla ücretsiz olan oyunun Polonya, Rusya ve ülkemiz Türkiye dahil on beş ülkede daha faaliyete geçeceği de müjdelenmişti. Dahası ise futbol merkezli ülkeleri tercih eden EA Sports stüdyosunun nihai oyuncu sayısının seksen milyona ulaşacağı yönünde bir beklentisi var.

FIFA Online 4 Türkiye'ye Geliyor!

Resmi yayınlanma tarihi geldiğinde buradan indirebileceğiniz FIFA Online 4 oyununda, Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dahil otuzdan fazla ligdeki altı yüzden fazla takım ve on yedi binden fazla oyuncu arasından kendi tercihlerinizi yaparak kadronuzu oluşturabileceksiniz. Oluşturduğunuz kadronuzla ile teke tek maçlara, lig maçlarına ve arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz özel maçlara katılımda bulunabilecek ve Antrenör Modu’na erişebileceksiniz. Bu modda değişik stratejiler kurabilmeniz ve takım özelleştirmeleri yapabilmeniz mümkün olacak.

Türk oyuncular için yerelleştirilen ve tamamıyla Türkçe olarak karşımıza çıkacak olan FIFA Online 4 oyununda, oyuncu topluluğunun da bir parçası olabilmeniz mümkün olacak.

Ülkemizdeki özel sunucular, tam bir optimizasyon ve yeniden programlanabilir kontroller sayesinde sorunsuz bir oyun deneyimi sunulacak. Söylenene göre şimdiye kadar üç yüz saati bulan bir seslendirme yapılmış. Ne var ki katkıda bulunan spikerin ve yorumcunun kimler olduğu öğrenebilmek için bir süre beklememiz gerekecek. Ancak televizyonda izlediğimiz maçlardan alışık olduğumuz spikerlik ve yorumculuğun sunulacağı söyleniyor.

Resmi duyuruya özel olarak yayınlanan FIFA Online 4 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!