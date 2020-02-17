FIFA Oyuncusunun Takımı İçin Yaptıkları Pes Dedirtti!

FIFA oyunu ile ilgili birbirinden ilginç hayranlık hikayeleri duymuşsunuzdur. Büyük bir popülerliği olan oyuna, Akito Aoki isimli bir Japon çok farklı şekilde bağlı. Muhtemelen onun yaptığını çok az sayıda hayran yapardı.

Akito Aoki, FIFA oyununda sürekli seçtiği takımını desteklemek için Japonya'dan İngiltere'ye uçtu. İlk etapta takımının Premier Lig'den olduğu düşünülse bile aslında durum öyle değil. İngiltere'nin beşinci liginde mücadele eden Stockport County’i izlemek için trübündeydi.

FIFA oyuncusu takımını yalnız bırakmadı

Yaşadıkları ile ilgili BBC’ye konuşan Aoki, Stockport County ile tanıştıktan sonra İngiliz takımını desteklemeye karar verdiğini ifade etti. “Onları yaklaşık sekiz ila dokuz yıldır destekliyorum ancak onları ilk kez Edgeley Park'ta izleme şansına sahip oldum” dedi ve ekledi, “Çok eğlenceliydi ve bir hafta boyunca Stockport'ta kalmak harikaydı”.

Gönülden sevdiği takım için 10 bin kilometreye yakın yol kat eden Aoki, Stockport County takımında yer alan futbolcularla da tanıştı. Oyundaki menajerlik modu ile Stockport’u Premier Lig’e çıkarmak için mücadele veren Japon oyuncu, tutkusunu gerçek bir sevgiye dönüştürmeyi başardı.

Birçok kişiye onun bu yaptığı çok çılgınca gelebilir. Ancak FIFA oyunu oynayanlar çok iyi bilir ki, bu gerçek bir tutku. Sizce FIFA oyuncusunun yaptığı çok abartılı mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.