FIFA Serisinin Yeni Adı Ortaya Çıktı

FIFA serisinin yeni adı gün yüzüne çıktı. Dünya genelinde milyonlarca hayrana sahip olan FIFA'nın adı, son gelişmelere bakılacak olursa yakın bir zamanda değişebilir. Peki, FIFA'nın yeni ismi ne olacak? Ortaya çıkan bilgilere ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Electronic Arts (EA), yakın bir tarihte yayımlamış olduğu basın bülteninde video oyunu serisi FIFA'nın yakın zamanda isminin değişebileceğine işaret etmişti. Şirket, yayımladığı basın bülteninde EA Sports markası altında piyasaya sürülen futbol oyunlarının yeniden adlandırılması ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtmişti.

EA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu, futbol dünyasındaki diğer tüm resmi ortaklarımızdan ve lisanslarımızdan ayrı olan FIFA ile sözleşmemizi gözden geçirdiğimiz anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

FIFA Serisinin Yeni Adı Ne Olacak?

VGC'deki habere göre EA'nın 1 Ekim 2021 tarihinde Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi’nden ve 4 Ekim 2021 tarihinde ise Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nden "EA Sports FC" ismi için video oyunu patenti başvurularında bulunduğu ortaya çıktı.

EA'nın yaptığı patent başvurularının ortaya çıkmasının ardından EA Sports FC'nin FIFA serisinin yeni ismi olabileceği düşünülmeye başlandı. Electronic Arts şirketinin konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtelim. Dolayısyıla yeni isim resmi olarak henüz bilinmiyor.

Peki, milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan FIFA serisinin isminin değişecek olması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

eFootball 2022 Eleştirilere Maruz Kaldı

Pro Evolution Soccer (PES) bir süre önce isim değişikliğine gitmiş ve video oyunu serisinin yeni oyunu olan eFootball 2022 tamamen ücretsiz bir şekilde oyuncularla buluşturulmuştu. Yeni video oyunu ne yazık ki oyuncuların beklentisini karşılamakta başarılı olamadı.

eFootball 2022'nin beğenilmemesinin ve bu kadar acımasızca eleştirilmesinin nedeni özellikle sosyal medya platformlarına bakıldığında görülebiliyor. En çok eleştirilen konu ise futbol oyununun animasyonları oldu.

Konami, gelen tepkiler üzerine eFootball 2022 için güncelleme tarihi verdi. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilere göre eFootball 2022'nin ilk güncellemesi, 28 Ekim 2021'de yayımlanacak ve bu güncelleme, video oyununun dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından olumsuz değerlendirilmesine yol açan birçok sorunu ele alacak.