FIFA Ultimate Team'e 10 Bin Dolar Para Harcadı!

İngiltere'de bir oyuncu FIFA Ultimate Team'e tam olarak 10.000 dolar para harcamış. Oyuna ne kadar para harcadığını merak eden oyuncu sonucu görünce çok şaşırmış.

Her ne kadar FIFA oyunlarını satın almak için para harcasak da oyun içerisinde de ekstra para harcamak zorunda kalabiliyoruz. Ultimate Team isimli oyun modunda oyuncu kartı satın almak için oyuna para yatırmamız gerekekiyor. Bu sebepten dolayı çoğu oyuncu mikro ödeme yoluna başvurmak zorunda kalıyor. Mikro ödemeye belli aralıklarda para ödediğimiz için ödediğimiz tutarlar çok fazla olmuyor. Ama ödediğimiz paraları topladığımızda ortaya çıkan miktar çok yüksek olabiliyor. Bu tür mikro ödemelerde eminim ki bazen sizler de sınırı aşabiliyorsunuzdur.

İngiltere'deki Michael isimli oyuncu da FIFA 17 ve FIFA 18 oyunlarında Ultimate Team'i yoğun olarak oynayan oyunculardan bir tanesi. 32 yaşındaki FIFA oyuncusu Ultimate Team için sürekli olarak mikro ödeme yöntemini kullanıyormuş. Sıklıkla mikro ödeme yöntemini kullanan FIFA oyuncusu, EA Games'te FIFA 17 ve FIFA 18 için harcadığı toplam tutarın ne kadar olduğunun bilgisini istemiş. EA Games'ten gelen raporda oyuncunun oyuna harcadığı toplam tutarın 10 bin dolar olduğu yazıyormuş. Harcadığı tutarı gören oyuncu bu duruma bir hayli şaşırmış ve tabii ki oldukça üzülmüş.

Günümüzdeki oyunların genelinde mikro ödeme sistemi kullanılıyor. Bu sisteme yatırılan paralar küçük tutarlar olsa da bazen fark edilemiyor ve Michael'ın yaşadığı durum gibi acı deneyimlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Her ne kadar sevdiğimiz bir oyun olsa da yine de dikkat etmekte yarar var.