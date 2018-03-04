FIFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulaması’nı Resmi Olarak Kabul Etti

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması son yıllarda tartışılıyordu ve zaman zaman çeşitli futbol karşılaşmalarında deneniyordu. Bu sayede FIFA, uygulamayı resmi olarak kabul etmeden önce uygulamanın futbola ne gibi katkılar sağlayabileceğini test ediyordu. İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) toplantısında oy birliği ile kabul edilen VAR sistemi, FIFA tarafından resmi olarak tanınmış oldu ve futbol kuralları arasına dahil edildi.

Video Hakem Uygulaması (VAR), karşılaşma sırasında hakemi tereddütte bırakan ya da oyuncuların yoğun itirazda bulunduğu pozisyonlarda, hakemin ekran başında pozisyonların tekrarını izleyen diğer hakemlerle kulaklık aracılığıyla iletişim kurmasına imkan tanıyan ve ekran başındaki hakemlerden gelen bilgilere göre pozisyonla ilgili daha doğru kararlar verebilmesini sağlayan bir sistem olarak açıklanabilir. Bu sistem sayesinde artık maçı yöneten hakemler, monitörden maçı izleyen yardımcı hakemlerden bilgi alarak tartışmalı gol ve penaltı kararlarının yanı sıra, kırmızı kart pozisyonları ve yanlış futbolcuya kart gösterimleri konularında şüpheye yer bırakmayan net kararlar verebilecekler.

Fifa Başkanı Gianni Infantino, VAR’ın yaklaşan 2018 Dünya Kupası’nda kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin kararın 16 Mart’ta yapılacak olan toplantıda verileceğini söyledi. Infantino konuyla ilgili olarak: "VAR'ın kullanılması, Dünya Kupası'nda doğru kararlar alınmasında pozitif yönde etkili olacaktır." şeklinde uygulamayı destekleyen açıklamalarda bulundu.

Gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı Video Yardımcı Hakem uygulamasında, pozisyonların dev ekranlar ile gösterilmesi ve bu sayede izleyenlerin ve yorumcuların da pozisyonları net şekilde görebilmesi amaçlanıyor. VAR uygulaması, bu sezon Bundesliga ve Serie A'nın yanı sıra İngiltere Federasyon Kupası maçlarında da kullanıldı. Birçok maçta denenen sistem sayesinde, kararlardaki doğruluk seviyesinin %93’ten %99’a yükseldiği görüldü. FIFA, VAR sistemini futbol kurallarına dahil etmelerindeki amacın "oyuna minimum müdahale ve maksimum fayda" olduğunu vurguluyor.