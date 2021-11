FIFA Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisini İlk Defa Test Edecek

FIFA'nın yarı otomatik ofsayt teknolojisi çok yakında testlere başlıyor. FIFA Baş Hakem Sorumlusu Pierluigi Collina, FIFA Arap Kupası 2021'deki yarı otomatik ofsayt teknolojisinin en son testlerinin, şimdiye kadarki en önemli deneme olduğunu söyledi.

Futbol sporunun küresel yönetim organı FIFA, oyuncuların ofsayt pozisyonunda olup olmadıklarını tespit etmek için uzuvlarını izleyen yeni teknolojiyi deniyor. Sistem, gelecek yılki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'daki 2021 Arap Kupası'nda kullanılacak.

FIFA, sistemi “yarı otomatik ofsayt teknolojisi” olarak adlandırıyor. Videodan alınan uzuv verileriyle stadyumun çatısına kurulan ve ofsayt çizgisinin gerçek zamanlı olarak hesaplanabilmesi için görevli hakemlerin odasına gönderilen bir kamera kurulumunu içerir.

BBC, 10 ila 12 kameranın her oyuncu için saniyede 50 kez 29 veri noktası topladığını bildirdi.

Futbolda, kale çizgisi ile aralarında ikiden az rakip oyuncu (genellikle kaleci dahil) varken top kendisine geçerse bir oyuncu ofsayta takılır.

