FIFA Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisini İlk Defa Test Edecek

FIFA'nın yarı otomatik ofsayt teknolojisi çok yakında testlere başlıyor. FIFA Baş Hakem Sorumlusu Pierluigi Collina, FIFA Arap Kupası 2021'deki yarı otomatik ofsayt teknolojisinin en son testlerinin, şimdiye kadarki en önemli deneme olduğunu söyledi.

Futbol sporunun küresel yönetim organı FIFA, oyuncuların ofsayt pozisyonunda olup olmadıklarını tespit etmek için uzuvlarını izleyen yeni teknolojiyi deniyor. Sistem, gelecek yılki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'daki 2021 Arap Kupası'nda kullanılacak.

FIFA'nın yarı otomatik ofsayt teknolojisi nedir?

FIFA, sistemi “yarı otomatik ofsayt teknolojisi” olarak adlandırıyor. Videodan alınan uzuv verileriyle stadyumun çatısına kurulan ve ofsayt çizgisinin gerçek zamanlı olarak hesaplanabilmesi için görevli hakemlerin odasına gönderilen bir kamera kurulumunu içerir.

BBC, 10 ila 12 kameranın her oyuncu için saniyede 50 kez 29 veri noktası topladığını bildirdi.

Futbolda, kale çizgisi ile aralarında ikiden az rakip oyuncu (genellikle kaleci dahil) varken top kendisine geçerse bir oyuncu ofsayta takılır.

Semi-automated offside technology explained ahead of FIFA Arab Cup. Pierluigi Collina and Johannes Holzmüller explain the advancement of the tests to date. This technology will be tested at the FIFA Arab Cup 2021™ #FIFArabCup #FootballTechnology



📽 https://t.co/A6Bef8f25A pic.twitter.com/A63xwvYZTC — FIFA Media (@fifamedia) November 29, 2021

Bu, genellikle izin verilmeyen gollere yol açan kritik bir kuraldır, ancak hakemlerin gerçek zamanlı olarak doğru kararı vermeleri zor olabilir ve VAR (Video Yardımcı Hakem) teknolojisinin sınırlamaları son zamanlarda tartışmaya yol açmıştır.

Halihazırda VAR, oyuncuların ofsayt olup olmadığını doğrulamak için bir video akışını analiz etmeyi ve sahada çizgiler çizmeyi içeriyor, ancak görüntüler, örneğin topun bir oyuncunun ayağından tam olarak ne zaman ayrıldığını belirlemek için her zaman yardımcı olamıyor.

Ayrıca heyecanlı geçen maç sırasında bir golün iptal edilip edilmeyeceğini öğrenmek için birkaç dakika beklemek sinir bozucu olabiliyor.

FIFA'nın Baş Hakemi Pierluigi Collina BBC'ye verdiği demeçte, "VAR'ın futbolda çok olumlu bir etkisi oldu ve büyük hataların sayısı azaldı, ancak iyileştirilebilecek alanlar var ve ofsayt da bunlardan biri" dedi.

Collina'ya göre ofsaytları kontrol etme sürecinin, özellikle çok zor olduğunda diğer kararlardan daha uzun sürebileceği biliniyor. Ayrıca hatların konumlandırılmasının yüzde 100 doğru olmayabileceği de FIFA tarafından biliniyor.

Arap Kupası'ndaki testler başarılı olursa, sistem BBC'ye göre gelecek yılki Dünya Kupası'nda kullanılabilir.