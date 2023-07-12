FIFA Yeni Oyununu Piyasaya Sürdü: Matchday Challenge

Dünyaca ünlü futbol oyunu FIFA, yaklaşan Kadınlar Dünya Kupası için yeni bir video oyunu duyurdu. Oyun şirketinin Matchday Challenge adını verdiği bu oyun ücretsiz olarak oynanabilecek.

FIFA Farklı Arayışlar İçerisinde

Challenge.matchday.com internet sitesi üzerinden oynanabilen oyun, Kadınlar Futbolu ve bu yaz Dünya Kupası'na katılan ülkeler özelinde soru cevap şeklinde ilerliyor. E-posta adresiyle kaydolabildiğiniz oyunda soruları doğru yanıtlayarak goller atabilir ve sanal toplanabilir futbol kartları kazanabilirsiniz.

Oyun ayrıca, kazanan takımın tahminleri ve final skoru ile yaklaşan Dünya Kupası maçlarını tahmin edebileceğiniz ikinci bir moda sahip. Oyunun bir önceki versiyonu, ilk olarak geçen yıl Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, kullanıma sunuldu ve 600.000 kişi tarafından oynandı.

FIFA, geçen yıl eski oyun yayıncısı EA ile yüksek profilli ayrılığının ardından video oyunları dünyasında farklı yollara başvuruyor. Geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında FIFA başkanı Gianni Infantino, organizasyonun EA'nın son derece başarılı serisine ihtiyacı olmadığını ve markasını başka yere taşıyacağını öne sürmüştü.