FiiO, Değiştirilebilir Kablo Özelliğine Sahip FH11 Adlı Kulaklık Modelini Piyasaya Sürdü!

FiiO, ses deneyimini üst seviyelerde yaşamanızı sağlayan FiiO FH11 birçok kulaklığın önünde konumlanıyor. Kulaklık piyasasında yetkin bir konumda olan FiiO, yeni modeliyle birlikte teknoloji dünyasına farklı bir boyut kazandıracak.

FiiO FH11 Fiyatı ve Özellikleri

FiiO FH11 modeli "Little Snail" kulaklık serisinin yeni bir üyesi olarak piyasaya sürüldü. Ses kalitesine ve akustik yapısına özen gösterilen modelin, ilk olarak yüksek frekanslı dinamik sürücü özelliği dikkat çekiyor.

FiiO’nun piyasaya sürdüğü yeni kulaklıklar dinamik bobin ve hareketli bir sürücüye sahip iki üniteli kulaklık aparatına sahiptir. Ayrılabilir kablo özelliği bulunan ürün, geniş bir ses alanı ve yüksek frekanslı ses deneyimi imkanı sağlar.

Tasarımında uygulanan C şekli detayı ses kalitesini ve direncini artırmayı hedefleyen şirket, gövde üretiminde hafif ve dayanıklı sıvı kalıplı çinkoyu tercih ederek uzun süre kullanım fırsatı sunuyor.

FiiO FH11 kulaklıklar halihazırda 41 $’dan satışa sunuluyor. İlk olarak sadece Çin’de satışa açılan kulaklıkların önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de kullanıma açılması bekleniyor.

FiiO'nun çıkarmış olduğu yeni kulaklık modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.