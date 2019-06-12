Fikret Orman'ın "Ben Bile İzlemiyorum" Dediği BJK TV Kapatıldı

Bir süredir mali sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş Jimnastik Kulübü en nihayetinde BJK TV'yi kapatma kararı aldı. 40'a yakın çalışanı olduğu belirtilen kanalın sözleşmelerinin feshedileceği duyuruldu.

İlk olarak Başkan Fikret Orman'ın sitem ettiği BJK TV'nin bir süredir kapatılacağı iddia ediliyordu. Zaten halihazırda personellerinin maaşını ödeyemeyen Beşiktaş, yönetim kurulunda TV kanalını kapatmaya karar verdi. Kanalın 40 kadar çalışanı olduğu ve hepsinin sözleşmelerinin iptal edileceği dile getiriliyorken, ödenmeyen maaşların ne olacağı da merak konusu.

Son Başkanlık seçimi öncesinde mali işlemleri konuşurken “Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor ancak ben dahil kimse izlemiyor” cümlelerini kuran Orman, bu konuya dikkat çekmişti. Şimdi ise kapatılma kararı verilen BJK TV'nin dijital medyadan devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta kulüp personellerinin 2 aydır, amatör çalışanların ise 4 aydır maaşlarının ödenmiyor olduğu bilgisi de dolaşan haberler arasında.

Kanalın Eski Çalışanı da Onayladı

Daha önce BJK TV'de çalışan ve kanal hakkında açıklamalarda bulunan sunucu Selen Yakıcı ise mesajını Twitter'dan paylaştı. Yakıcı attığı tweet'te "İyiki yollarımız kesişti zamanında ama dönem djital devri artık hayırlısı olsun bundan sonrası." ifadelerini kullandı. Bakalım BJK TV defteri tamamen kapanacak mı yoksa dijitale mi geçiş yapılacak, hep birlikte bekleyip göreceğiz.