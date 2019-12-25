Filler mi Daha Güçlü Fareler mi?

Herhangi bir hastalığa karşı filler mi daha dayanıklı yoksa fareler mi? Bağışıklık sistemi vücut ölçüleri ile ilişkili mi? Hamilton Koleji Biyoloji Bölümü'nde, enfeksiyonlarla savaşmada vücut büyüklüğünün etkisi üzerine bir araştırma yapıldı.

Yüzlerce farklı vücut ölçülerine sahip memeli hayvan ile yapılan çalışmalar sonucunda, vücut büyüklüğü ile bağışıklık sisteminin arasında bir ilişki olup olmadığı açıklandı.

Ne Kadar Büyük Cüsse O Kadar Çok Nötrofil

Beyaz kan hücresi türü olan lenfosit miktarının vücut ölçülerine göre değişmediği; bir diğer beyaz kan hücresi türü olan nötrofil miktarının vücut ölçülerine göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

Vücuda giren mikroplarla savaşma görevini üstlenen nötrofiller, bağışıklık sisteminin temel taşlarından birisi. Yapılan çalışma gösteriyor ki; büyük ve küçük memelilerde bağışıklık sisteminde temel farklılıklar var.

Araştırmacılar, yapılan bu çalışmanın özellikle yaban hayat üzerinde etkili olacağını belirtti. Yeni bir hastalık çıktığı zaman bilim insanları hangi türün daha uzun süre dayanabileceği üzerine kolaylıkla tahminde bulunabilecekler.

Sorunun cevabına gelecek olursak, bakterilere karşı fillerin daha güçlü olduğu söylenebilir. Başka bir deyişle büyük cüsseli hayvanların bağışıklık sistemi çok daha güçlü!