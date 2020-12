Film İzleyerek Para Kazanma Gerçek Oldu!

Film izleyerek para kazanma gerçek oluyor. Bir şirket tarafından yayımlanan iş ilanına göre gerçekleştirilecek bir araştırma için işe alınacak kişilere 25 günde 25 film izleme karşılığında tam 2500 dolar teklif ediyor. Şirket tarafından yayımlanan iş ilanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Film İzleyerek Para Kazanma Artık Hayal Değil

Reviews.org, gerçekleştireceği bir çalışma için bir iş ilanı yayımladı. Yayımlanan iş ilanı, bu zamana kadar çok sayıda insanın hayali olan aktiviteyi sunuyor. Film izleyerek para kazanma imkanı sunan iş ilanına göre işe alınacak kişiler 25 günde 25 Noel temalı film izleyecek ve ardından şirket tarafından sunulan bir anketi dolduracak. Reviews.org, bu iş karşılığında büyük ödüller verecek.

İşe alınan kişiler 25 günde 25 Noel temalı filmi izledikten ve söz konusu anketi doldurduktan sonra 2500 dolar yani yaklaşık 19 bin 573 TL’ye sahip olacak. Ayrıca bu kişilere Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Apple TV+ ve Hallmark Movies Now dahil yedi farklı dijital yayın platformları için bir yıllık abonelik verilecek. Web sitesi tarafından paylaşılan iş ilanında yer alan filmlerin birçoğu tüm dünya genelinde oldukça popüler. Peki, listede hangi filmler yer alıyor?

Reviews.org tarafından paylaşılan iş ilanında yer alan filmler arasında ilk olarak 18 Ocak 1991 yılında ülkemizde vizyona giren Home Alone (Evde Tek Başına), 7,3 IMDB puanına sahip olan Frosty the Snowman, 6,5 IMDB puanına sahip olan ve 1994 yılında yayımlanan The Santa Clause, 8,2 IMDB puanına sahip olan Klaus gibi filmler yer alıyor. Listenin tamamı şu şekilde:

• Home Alone

• Frosty the Snowman

• The Santa Clause

• Elf

• Klaus

• A Christmas Story

• Rudolph the Red-Nosed Reindeer

• Rise of the Guardians

• The Polar Express

• A Christmas Carol

• The Holiday

• Christmas with the Kranks

• National Lampoon’s Christmas Vacation

• Arthur Christmas

• How the Grinch Stole Christmas (1967)

• The Grinch (2018)

• Miracle on 34th Street

• It’s a Wonderful Life

• Jingle All the Way

• A Charlie Brown Christmas

• Deck the Halls

• Love Actually

• Last Holiday

• Four Christmases

• The Muppet Christmas Carol

• New Year’s Eve

• When Harry Met Sally

• Rent

• While You Were Sleeping

• Bridget Jones’s Diary

• Sleepless in Seattle

• Holiday Inn

• An Affair to Remember

• About Time

Şirket tarafından yayımlanan iş ilanı için başvurular 4 Aralık 23.59’a kadar devam edecek. İşe alınan kişi Reviews.org YouTube kanalı üzerinden açıklanacak. Ayrıca kazanan kişiye e-posta gönderileceği de belirtildi.