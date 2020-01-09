Filmlerin Vizyon Tarihlerini Yapay Zeka Belirleyecek

Yapay zeka film yapım sürecinde daha fazla yer almaya başlıyor. Warner Bros. Pictures yaptığı açıklama ile yakın zaman sonra Cinelytic tarafından geliştirilen yapay zeka sistemi ile çekilen filmlerin vizyon tarihlerini belirlemeye başlayacağını dile getirdi.

Geliştirilen yeni yapay zekanın, filmlerin tam olarak hazır olup olmadığını analiz edeceği ve hazır olan filmlerin ne zaman yayınlanması gerektiğini hesaplayacağı aktarıldı. Cinelytic'in yazdığı sistemin sadece vizyon tarihleri ile kalmayacağı, filmlerin başarısı konusunda da tahminler yürüteceği söylendi. Filmin kaç yıldız alacağı, toplam geliri, beğenilme oranları gibi birçok konu hakkında yorum yapmak üzere hazırlanan yapay zeka sisteminin, Warner Bros'un işini bir hayli kolaylaştıracağı kaydedildi.

Cinelytic, yaptığı açıklama ile Warner Bros anlaşması sonrasında geliştirilen yapay zekanın henüz düşük değerli ve tekrar eden görevlerde yer alacağını belirtti. Kısaca henüz yapay zekanın bir yöneticinin vereceği kararları devralmasının mümkün olmadığını belirten şirket, geliştirmelerin sürdüğünü belirtti.

Yapay zekanın bu tür görevlerde görev almasıyla kendini geliştireceğinin altını çizmeden geçmeyen Cinelytic, ilerleyen yıllarda bütün görevlerde yapay zekanın yer aldığı yayın şirketlerini görmemizin şaşırtıcı olmayacağını bildirdi.