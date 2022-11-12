Filtre Kahvenin Kansere Karşı Koruma Sağladığı Keşfedildi

AA'nın bildirmiş olduğu habere göre Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Kantarcıoğlu'nun projesi olarak sayısız doktor ve araştırmacının dâhil olduğu bir araştırma projesinde kahvenin kanseri önlemedeki etkisi ve faydalarına dair bulgular elde edildi.

2 yıldır devam eden bu araştırma ulusal hakemli bir yayın olan Türk Gastreoenterloji Dergisi'nde de yayınlandı. Araştırma sonucunda kansere karşı faydası olduğu kanısına varılan filtre kahvenin bileşenlerine değinildi.

Araştırmada özellikle kahvenin içinde bulunan ve insan vücudundaki hücrelerin uyumlu çalışabilmesi için kendi aralarındaki haberleşmesinden sorumlu doğal hücre kesecikleri olarak tanımlanan eksozom benzeri taşıyıcılar gözlemlendi ve mikroRNA zincirleri saptandı. Bu mikroRNA zincirlerinin, karaciğer kanser hücrelerinin üremesini baskıladığı keşfedildi.

Yeni Araştırma, Tedavilere Öncü Olabilir

Araştırmanın asıl öneminin gelecek yıllarda ortaya çıkacak yeni tedavi yöntemlerine öncü olmasıyla fark edilmesi bekleniyor.

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Eksozom Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emin Kürekçi, araştırma süreciyle ve araştırmanın önemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: