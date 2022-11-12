Filtre Kahvenin Kansere Karşı Koruma Sağladığı Keşfedildi
Türk doktor ve araştırmacıların dâhil olduğu bir araştırma, filtre kahve içmenin kansere karşı bağışıklık sağladığını ortaya koyuyor. İşte detaylar!
AA'nın bildirmiş olduğu habere göre Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Kantarcıoğlu'nun projesi olarak sayısız doktor ve araştırmacının dâhil olduğu bir araştırma projesinde kahvenin kanseri önlemedeki etkisi ve faydalarına dair bulgular elde edildi.
2 yıldır devam eden bu araştırma ulusal hakemli bir yayın olan Türk Gastreoenterloji Dergisi'nde de yayınlandı. Araştırma sonucunda kansere karşı faydası olduğu kanısına varılan filtre kahvenin bileşenlerine değinildi.
Araştırmada özellikle kahvenin içinde bulunan ve insan vücudundaki hücrelerin uyumlu çalışabilmesi için kendi aralarındaki haberleşmesinden sorumlu doğal hücre kesecikleri olarak tanımlanan eksozom benzeri taşıyıcılar gözlemlendi ve mikroRNA zincirleri saptandı. Bu mikroRNA zincirlerinin, karaciğer kanser hücrelerinin üremesini baskıladığı keşfedildi.
Yeni Araştırma, Tedavilere Öncü Olabilir
Araştırmanın asıl öneminin gelecek yıllarda ortaya çıkacak yeni tedavi yöntemlerine öncü olmasıyla fark edilmesi bekleniyor.
LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Eksozom Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emin Kürekçi, araştırma süreciyle ve araştırmanın önemiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada bugüne kadar kahvenin DNA'sı tam olarak sekanslanmamıştı. Bununla birlikte, kahve eksozomları hakkında da kapsamlı bir bilgi yoktu. Bunu saptayabilmek için önce araştırma laboratuvarımızda kendi geliştirdiğimiz 'boyut dışlama yöntemi'ni kullanarak eksozomlar izole edildi. Daha sonra da bu eksozomlardaki mikroRNA'ların genetik materyalini tanımladık. Bu tanımlamalar dünyada ilk defa yapıldı.
Araştırma sonucunda kahve eksozomlarının konsantre halde uygulandığında karaciğer kanser hücrelerinin ölümüne neden olduğunu saptadık. Elbette günlük hayatta bunun kanser hücrelerine karşı gerçekleştirilebilmesi için çok yoğun bir kahve içiciliğine ihtiyaç var, yani kimse günde 20 kupa kahve içemez. Bizim de esas amacımız bu çalışmayı ileri boyuta taşıyarak kahvedeki bu bileşenlerin kansere karşı bir tedavi aracı, ilaç haline getirilmesini sağlamak. Murat Kantarcıoğlu hocamızın hazırlıkları sonrasında bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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