İstanbul'da İlginç Olay: Filyasyon Ekibi Kılığında Hırsızlık Yapıldı

Hırsızlar koronavirüs salgınını fırsat bildi ve filyasyon ekibi kılığına girerek hırsızlık yaptı. İki hırsız filyasyon ekibi kılığında kimsenin bulunmadığı evlere girdi ve evlerden 500 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı.

Hırsızlar Filyasyon Ekibi Kılığına Girdi ve Hırsızlık Yaptı

İstanbul'un Beşiktaş İlçesinde meydana gelen olayda hırsızların çok sayıda eve girdiği bilgisi aktarıldı. Hırsızların filyasyon ekibi kılığında apartmanlara kolayca girdiği ve zili basınca kapıyı kimse açmadığında hırsızlık için eve giriş yaptığı söyleniyor.

Beşiktaş Emniyet Asayiş Büro Ekipleri tarafından kamera kayıtları izlendi ve hırsızlardan birinin kimliğini tespit edildi. Yapılan kimlik taramasında daha önce hırsızlıktan 32 kez kaydı olduğu belirlendi. Diğer hırsızın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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Filyasyon Ne Demek?

Filyasyon bir hastalığın kaynağını bulmak ve bu hastalığın yayılma zincirini takip etmek anlamına gelmekte. Filyasyon çalışmalarının bir kısmı aile hekimleri tarafından yürütülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca filyasyon hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Filyasyon bildiğiniz gibi, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işlemidir. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bununla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan, başka bir ülke olmazdı."