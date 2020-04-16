Ekipler Dedektif Gibi Çalışıp Bulaş Zincirini Tespit Ediyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gerçekleştirmiş olduğu filyasyon yöntemiyle ilgili açıklamanın ardında, bu yönteme ilişkin haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son habere göre, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Hıfzıssıha binasında görevli 800 personel tarafından, İzmir'de kaydedilen 3 bin koronavirüsü hastasının, son 3 günde temas ettiği 51 bin kişi tespit edilerek kayıt altına alındı. Peki, filyasyon yöntemi nasıl uygulanıyor? Bulaş zinciri nasıl ortaya çıkarılıyor.

Sadece Türkiye'de uygulanan filyasyon yöntemi, koronavirüsünün yayılma hızını kontrol altına almayı amaçlıyor. Bulaşıcı hastalıkla ilgili olarak temasın tespit edilmesi ve kırılmasına yönelik olarak geliştirilen yöntem, koronavirüsü vaka sayısının artışını önlüyor.

Filyasyon merkezinde koronavirüsü tanısı konan kişiler gözetim altına alınarak tedavilerine başlanıyor. Bunun yanı sıra kişilerin, son 3 gün içerisinde temasta bulundukları kişiler de tespit edilerek, kontrol ediliyor ve hastalığın bulaşma zinciri kırılıyor.

Filyasyon Ekipleri Bulaç Zincirini Nasıl Ortaya Çıkarıyorlar?

Koronavirüsünün yayılma hızını etkili bir şekilde kontrol altına alan filyasyon yönteminin, dünyada başka hiçbir ülkede kullanımda olmaması akıllarda soru işareti bıraksa da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sistemin ülkemizde başarılı bir şekilde uygulandığını ve bu sayede koronavirüsü vaka sayısında düşüş gözlemlenebildiğini belirtiyor. Koca, virüsle ilgili karşılaşılan tablonun, mücadelede doğru yolda olunduğunun bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekliyor.

Koronavirüsü tanısı konmuş bir kişinin ailesi ve iş arkadaşları otomatik olarak filyasyon sistemine düşerken, ekipler kişinin son 3 günde başka kimlerle temas etmiş olabileceğine dair araştırmalarda bulunuyor. 48 saat içerisinde vakanın temas ettiği kişiler tespit edilerek gerekli taramalar gerçekleştiriliyor ve veriler sisteme işleniyor.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre İzmir'de vaka sayısı 3 bin civarında olduğu ve bu kişilerin son 3 günde temas ettikleri kişi sayısının ise 51 bin kişi olduğu belirtiliyor. 7/24 görevde olan filyasyon ekipleri tarafından bu kişilerle ilgili gerekli taramaların gerçekleştirildiği ve verilerin sisteme işlendiği ifade ediliyor.