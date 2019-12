Final Doom ve Sigil, DOOM ve DOOM II'nin Konsol Versiyonlarına Geliyor

Bethesda Softworks, Temmuz ayı içerisinde DOOM serisinin ilk üç oyununu PlayStation 4, Switch ve Xbox One, ilk iki oyunu da Android ve iOS tabanlı cihazlara getirmişti. Zaman içerisinde yayınlanan güncellemeler ile performans açısından birçok iyileştirme yapılmıştı. Oyunculara ilk iki DOOM ile ilgili daha fazla içerik sunulacak. Amerika menşeli yayıncı yirmi altıncı yıl kutlamalarının bir parçası olarak, WAD eklentilerinin yayınlanacağını müjdeledi.

Yıl dönümü kutlamasına özel gerçekleştirilen canlı yayın sırasında açıklama yapan Topluluk Yöneticisi Joshua Boyle ve Kıdemli Topluluk Yöneticisi Jason Leavey, herhangi bir tarih vermediler ama yakın zamanda geleceği söyleniyor.

Bahsi geçen eklentilerden birisi Sigil ve diğeri de Final Doom olacak. Sigil, id Software Kurucu Ortağı John Romero tarafından tasarlanmış ve üretilmişti. Orijinal oyunun dördüncü bölüm için resmi olmayan bir devam niteliğindeki Sigil, dokuz yeni aşamadan ve dokuz Deathmatch bölümünden oluşuyor.

Final Doom ise TNT: Evilution ve The Plutonia Experiment'ı kapsayan ve otuz iki bölümden oluşan bağımsız bir oyun olarak 1996 yılında yayınlanmıştı. DOOM II oyunundaki aynı silahların, eşyaların ve canavarların bulunduğu Final Doom için DOOM II'ye ihtiyacınız olmayacak.

Canlı yayın sırasında ayrıca DOOM II genişletme paketi olan No Rest for the Living'in de yolda olduğu müjdelendi. Bu genişletme paketi toplamda dokuz bölümden oluşuyor. Nerve Software tarafından geliştirilmiş olan No Rest for the Living, DOOM 3 BFG Edition versiyonunda da karşımıza çıkmıştı.