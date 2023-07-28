Final Fantasy 14 Xbox Geliyor mu? Phil Spencer Açıkladı!

Oyun dünyasında uzun süredir beklenen gelişme nihayet gerçekleşti. Square Enix'in çevrim içi rol yapma oyunu Final Fantasy 14 Xbox konsoluna geliyor. Haber Las Vegas'ta düzenlenen Final Fantasy Fan Fest etkinliğinde Xbox başkanı Phil Spencer tarafından duyuruldu.

Final Fantasy 14 Kullanım Alanı Genişliyor

Yapılan açıklamaya göre Square Enix, her iki Xbox Series X/S konsolunda da oynanabilecek. Rol yapma oyunları içerisinde ilk sıralarda yer alan oyun 2024 yılından itibaren tam olarak kullanıma açılacak.

Anlaşma hakkında konuşan Spencer, şirketler gelecekte daha fazla ortaklık kurmaya çalıştıkça yeni gelişmelerin daha fazla yaşanabileceğini belirtti. Final Fantasy 14 yalnızca dijital bir sürüme sahip olacak ve Fan Fest'te duyurulacak Dawn Trail eklentisiyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Birliktelik hakkında açıklamalarda bulunan Square Enix CEO'su Takashi Kiryu, diğer oyunların da platforma yöneleceğini belirtti.

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