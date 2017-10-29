Final Fantasy 15 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Oyun severlerin uzun süredir beklediği Final Fantasy 15’in bugün Microsoft Store’da sistem gereksinimleri paylaşıldı. Güçlü bir bilgisayar isteyen Final Fantasy 15’i yüksek çözünürlükte oynamak çok zor olacak.

Bu sabah Microsoft Store’da yayınlanan gereksinimlere göre oyun minimum GTX 760 veya eş değer bir ekran kartı, i5 2400 veya FX 6100 işlemci ve 8GB RAM istiyor. Bu parçalara ya da benzeri ekipmanlara sahipseniz Final Fantasy 15’i düşük çözünürlükte oynayabileceksiniz. Ancak oyuna zamanla güncellemeler gelecek ve optimizasyonu düzeltilecektir.

Önerilen özelliklere göz attığımızda ise, en az GTX 1060 ve i7 3770 ( veya FX 8350 ) gözlerden kaçmıyor. 16GB RAM isteyen oyunun, i5 işlemcilerde nasıl performans vereceğini bilmek gerçekten çok zor.

Ayrıca Final Fantasy 15’in yönetmeni olan Hacime Tabata Gamescom’da yaptığı bir açıklamada, GTX 1080 Ti’ın bile 4K çözünürlükte 60FPS’ye ulaşamadığını dile getirmişti. Yani optimizasyon anlamında sistemleri bir hayli zorlayacak Final Fantasy 15, gelecek yılın ilk döneminde kullanıcılarla buluşacak.

Final Fantasy 15 Minimum Sistem Gereksinimleri:

Windows 10 / DirectX 11

8GB RAM

Intel Core i5-2400 (3.15ghz) veya AMD FX-6100 (3.3ghz) CPU

Geforce GTX 760 veya eş değer GPU

Final Fantasy 15 Önerilen Sistem Gereksinimleri: