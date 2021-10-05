Final Fantasy'nin Battle Royale Oyununun Çıkış Tarihi Belli Oldu

A team Entertainment ve Square Enix, Final Fantasy'nin battle royale oyununun çıkış tarihi bilgisini sonunda oyuncularla paylaştı. iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlara özel olarak geliştirilen video oyununun çıkışının gerçekleşeceği tarih görünüşe bakılacak olursa oyuncuların daha uzun bir süre beklemesini gerektirecek.

Final Fantasy'nin Battle Royale Oyunu Ne Zaman Çıkacak?

Mobil platformlara özel olarak çıkacak olan Final Fantasy oyununun kasım ayında iOS ve Android uygulama mağazalarında yerini alacağı açıklandı. Oyunun tam olarak ne zaman çıkacağı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmasa da en azından hangi ayda çıkacağı öğrenilmiş oldu. Bununla birlikte ön kayıtların da bu ayın içerisinde başlaması öngörülüyor.

Square Enix, çıkış tarihini açıklamanın yanı sıra TGS 2021'de Square Enix Presents'ın bir parçası olarak video oyununda olacak yeni bir stile de yer ayırdı. Bu stile ise "Ninja" stili deniyor. Adından da anlaşılabileceği üzere yakın dövüşlerde gizlilik ve hareketlilik odaklı bir stil. Stilin öne çıkan yanlarından biri de düşmanlara shuriken fırlatılabilmesi.

Oyuncu geri bildirimlerine dayanarak yapılan birkaç değişiklik de açıklandı. Haziran ayında kapalı bir beta testi gerçekleştirildi ve oyuncuların %90'ının deneyiminden memnun ya da çok memnun olduğunu öğrenildi. Oyuncular görünüşte son derece olumlu tepki vermiş olsa da Tetsuya Nomura, birkaç iyileştirmenin gerekli olduğunu ifade etti.

Bu değişiklik, akıllı telefonda video oyunu oynarken dokunmatik ekran kullanmaktan hoşlanmayan oyuncular için oyuna bir kontrolcü desteğinin dahil edilmesini içeriyor. Yapılan iyileştirmeler arasında ayrıca bir eğitim modu ve daha sezgisel bir öğretici bulunuyor. Bu iyileştirmelerin amacı, oyuncuların video oyununa daha iyi şekilde alışmasını sağlamaktan ibaret. Paylaşılan bilgilere göre bunlara ek olarak oyuncular özel kutulardan ya da düşmanlardan malzeme toplayabilecek.

Oyunda tıpkı diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi hayatta kalan son kişi olmak gerekiyor. Her oyunda toplam 75 oyuncu bulunuyor. Oyuncuların rakiplerini yenmek için çeşitli silahlar ve yetenekler kullanabilecek. Ayrıca daha fazla avantaj elde etmek için canavarlardan da yararlanabilecek.

Mobil platformlara özel olarak geliştirilen Final Fantasy'nin battle royale oyununun çıkış tarihi için her ne kadar kasım ayı işaret edilmiş olsa da oyunun tam olarak çıkacağı gün hala bilinmiyor ancak kasım ayına doğru bu tür soru işaretlerin ortadan kaldırılması bekleniyor. O gün geldiğinde ise video oyunu uygulama içi satın alımlarla birlikte ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.