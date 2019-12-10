Final Fantasy VII Remake, Bir Yıllığına PS4'e Özel Olacak

Final Fantasy VII Remake, PlayStation 4 için 3 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak. Ancak oyunun tamamıyla bu platforma özel olmayacağı ortaya çıktı. Bir diğer deyişle, diğer platformların kullanıcıları da bu oyunu oynama şansına erişecekler.

Square Enix tarafından yayınlanan yeni kapak tasarımının sağ al köşesine baktığımızda "PLAY FIRST ON PS4" yani "İLK OLARAK PS4'TE OYNA" yazısının hemen altında 3 Mart 2021 tarihine kadar PlayStation 4 platformuna özel olacağı belirtiliyor.

Açıkçası bu durumun çok da şaşırtıcı olmadığını söylememiz gerek. Malumunuz Final Fantasy serisinin oyunları birçok farklı platformda boy göstermişti. Haliyle Final Fantasy VII Remake oyununun da tek bir platforma özel olmayacağı fazlasıyla tahmin edilebilirdi. Şimdiye kadar Square Enix bu durumdan pek bahsetmemişti ama en nihayetinde resmiyet kazanmış oldu. Ne var ki, şu anlık PlayStation 4 haricinde hangi platformlara çıkacağı duyurulmuş değil ama PC ve Xbox One için büyük ölçüde eminiz ama bakalım Switch de bu listeye dahil mi?

Final Fantasy VII Remake, E3 2015 fuarı sırasında duyurulmuştu. Bir süredir fazla haber alamadığımız oyun, son dönemde artık gündemden düşmüyor diyebiliriz. 1997 yılında çıkan orijinal oyunun konusuna sadık kalınacak ama görsellikte olduğu kadar savaş sistemi açısından bir yenilenme söz konusu olacak. Öyle ki, araştırma ve savaş mekanikleri olarak Final Fantasy XV ile benzerlik gösterecekken orijinal oyundaki Active Time Battle sisteminin de değiştirilmiş hali kullanılacak. Bu sistem kendi kendine dolacak ama yaptığınız saldırılar ile dolum hızını artırabileceksiniz. Tam dolum gerçekleştiğinde ise çeşitli özel hareketler yapabilmeniz mümkün olacak. Bu özel hareketleri kısayol tuşlarına atamanız durumunda, savaşı duraklatmadan gerçek zamanlı olarak uygulayabileceksiniz.

Final Fantasy VII Remake oyununun senaryo gidişatında grubunuzdaki bireyler arasında geçiş yapabilmek de mümkün olacak. Bu sayede, her bir bireyin kendisine özgü yeteneklerinden yararlanabileceğiniz farklı stratejiler uygulayarak savaşabileceksiniz. Mesela Cloud ile yakın mesafeli saldırılar, Barret ile de uzak mesafeli saldırılar yapabileceksiniz.

Final Fantasy VII konusu

Oyunda Cloud Strife isimli bir paralı askeri yönetiyorsunuz. Senaryo boyunca, beraberinizdeki grubunuzla dünyayı kontrol eden ve gezegenin yaşam esasını enerji kaynağı olarak kullanan devasa bir şirketi durdurmaya çalışacaksınız. Olaylar ise sizi ve müttefiklerinizi Sephiroth isimli yarı tanrı olarak doğmak isteyen bir süper insanın peşine düşürecek.