Final Fantasy VII Remake de Ertelenen Oyunlar Kervanına Katıldı

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de yeniden yapımlar ve HD Remaster oyunlar, oyun dünyasının parçaları olmaya devam edecekler. Final Fantasy VII Remake de bu listede yer alıyor. Oyunun esasen 3 Mart 2020 tarihinde satışa sunulması planlanıyordu ama birazcık daha beklemek gerekecek. Üretici Yoshinori Kitase, oyunun 10 Nisan 2020 tarihine ertelendiğini duyurdu.

Final Fantasy VII Remake, E3 2015 fuarı sırasında duyurulmuştu. Uzun bir zamandır geliştirilme sürecinde olan oyun için sabırsızlıkla bekleyişteyiz. Ana hikayenin korunup sadece oynanışta değişikliğin yapıldığı Final Fantasy VII Remake, öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunulacak. Bir sene Sony konsoluna özel kaldıktan sonra, diğer başka bir platformda veya platformlarda da göreceğiz. Şimdilik bu konuda açıklama yapılmış değil ama yakın bir zaman önce yaşanan demo sızıntısına bakacak olursak PC kuvvetle muhtemel.

10 Nisan 2020 tarihine yapılan erteleme ile iglili olarak Üretici Yoshinori Kitase, "Vizyonumuz ile örtüşen ve bekleyişte olan hayranlarımızın hak ettiği kalitede bir oyun sunmayı garantilemek için çıkış tarihini 10 Nisan 2020'ye taşımaya karar verdik." yorumunda bulundu ve devam etti. "Son ince ayarı uygulamak ve size olabilecek en iyi deneyimi sunmak için kendimize fazladan birkaç hafta kazandırmak adına bu zor kararı veriyoruz. Ben, oyun için biraz daha uzun süre beklemek anlamına geldiğini bildiğim için tüm ekip adına özür dilemek istiyorum. Sabrınız ve kesintisiz desteğiniz için teşekkür ederim."

Final Fantasy VII konusu

Oyunda Cloud Strife isimli bir paralı askeri yönetiyorsunuz. Senaryo boyunca, beraberinizdeki grubunuzla dünyayı kontrol eden ve gezegenin yaşam esasını enerji kaynağı olarak kullanan devasa bir şirketi durdurmaya çalışacaksınız. Olaylar ise sizi ve müttefiklerinizi Sephiroth isimli yarı tanrı olarak doğmak isteyen bir süper insanın peşine düşürecek.