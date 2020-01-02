Final Fantasy VII Remake Demo Sızıntısı, Yeni Detayları Ortaya Çıkardı

Yılların eskitemediği Final Fantasy VII, bu yıl yeniden yapımıyla ihtişamlı bir geri dönüşe imza atacak. 3 Mart 2020 tarihinde öncelikle PlayStation 4 için satışa sunulacak olan oyunu, muhtemelen kısa bir süre sonra deneme fırsatımız olacak. Hatta Youtube kullanıcısı Lystrasza da Final Fantasy VII Remake demosunu indirmeyi ve çalıştırmayı başarmıştı. Yaşanan bu sürpriz gelişme sonrasında, yeni sızıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Square Enix henüz demonun varlığını resmi olarak onaylamış değil ama Lystrasza sonrasında daha başka kullanıcılar da demoya erişim sağlamayı başardılar. Hatta inceleme altına almaları sonrasında bir takım detaylar da ortaya çıktı. Bu kullanıcılardan bir tanesi de roXyPS3 isimli bir Twitter kullanıcısı. Hesabı üzerinden paylaştığı detay ile silahları ve yeteneklere ek olarak başka detayları da gözler önüne serdi.

Şimdiye kadar bulunan silahların ve yeteneklerin listesi için aşağıya bakabilirsiniz. Ancak öncesinde, sürprizi bozacak içeriklerin olması ihtimalini göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz. Bununla birlikte listenin nihai olmadığını da belirtelim.

Final Fantasy VII Remake Demosundaki Silahlar

Cloud

BusterSword

IronBlade

HardBreaker

MythrilSaber

TwoPair

NailBat

Barret

GatlingGun

AssaultGun

AtomicScissors

LargeMouth

HeartBeat

CannonBall

Tifa

LeatherGlove

MetalKnuckle

FeatherGrab

MythrilClaw

GrandGrab

SonicFist

Aerith

GuardRod

SilverRod

StrikeRod

MythrilRod

FullmetalRod

Final Fantasy VII Remake Demosundaki Yetenekler

Aero01

Awake01

Barrier01

Bio01

Blizzard01

Cakra01

Cure01

Destruct01

EneSkill01

Fire01

Heal01

Libra01

Pray01

Raise01

Reflect01

Seal01

Steal01

Thunder01

Time01

Bunlara ek olarak, Dance (Dans), Crane (Vinç), Darts (Küçük Oklar) ve Hook (Kanca) gibi mini oyunlar da bulunacakmış. Oyunun standart PlayStation 4 modellerinde 1080p 30 FPS destekleyeceği ama PlayStation 4 Pro modelinde çözünürlük yükseltme yoluna gidilebileceği söyleniyor.

Son olarak, oynanabilir demonun içeriğinde unutulmuş olan PC kodları da daha yüksek çözünürlüğün destekleneceğine işaret ederken, AMD ve NVIDIA ile bağlantılı içerikler de barındırıyormuş.

Final Fantasy VII Remake bir seneliğine PlayStation 4 konsoluna özel olacak. Oyun bir bütün halinde değil de parça parça yayınlanacak. Midgar adı altındaki ilk bölüm için verilen tarih ise 3 Mart 2020.