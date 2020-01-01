Final Fantasy VII Remake Demosunun Açılış Videosu Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde Final Fantasy VII Remake demosu PSN sunucularında ortaya çıkmıştı. Bu da oyunu yakın bir zamanda deneme şansımızın olacağına işaret ediyor. Şimdilik Square Enix konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil ama bir kullanıcı oynanabilir demoya erişim sağlamayı başarmış.

Youtube kullanıcısı Lystrasza Final Fantasy VII Remake demosunu indirmeyi ve çalıştırmayı başarmış. Henüz bunun nasıl mümkün olabildiğine dair bir açıklama bulunmuyor ama Twitter kullanıcısı SergioM3'ün de demoyu indirmesine ama çalıştıramamış olmasına bakılırsa, Lystrasza kırılmış PlayStation 4 kullanıyor olmalı.

This is very frustrating xD

I can install it... but not play it...

If only I was part of the close group who has kernel exploits for the latest FW -.- #FF7R pic.twitter.com/JwPn3qYfhL — SérgioM3 (@SrgioM3) 30 Aralık 2019

Lystrasza demoyu çalıştırmayı başardıktan sonra açılış videosunu kanalı üzerinden paylaşmayı ihmal etmemiş. Videonun sonunda çok kısa bir oynanış kısmı da var ama Cloud Strife karakterinin birkaç adım atmasıyla sınırlı kalıyor. Sonrasında ise video sona eriyor.

Yayınlanan video şu an Liste Dışı olarak ayarlanmış ama kısa sürede sosyal medyaya yayıldığı için Square Enix tarafından kaldırtılması an meselesi olabilir. Bir diğer deyişle, eğer açılış videosunu merak ediyorsanız, bir an evvel izlemenizde fayda var.

Keyifli seyirler dileriz!

Final Fantasy VII konusu

Oyunda Cloud Strife isimli bir paralı askeri yönetiyorsunuz. Senaryo boyunca, beraberinizdeki grubunuzla dünyayı kontrol eden ve gezegenin yaşam esasını enerji kaynağı olarak kullanan devasa bir şirketi durdurmaya çalışacaksınız. Olaylar ise sizi ve müttefiklerinizi Sephiroth isimli yarı tanrı olarak doğmak isteyen bir süper insanın peşine düşürecek.