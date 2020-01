Final Fantasy VII Remake Demosunun Açılış Videosu Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde Final Fantasy VII Remake demosu PSN sunucularında ortaya çıkmıştı. Bu da oyunu yakın bir zamanda deneme şansımızın olacağına işaret ediyor. Şimdilik Square Enix konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil ama bir kullanıcı oynanabilir demoya erişim sağlamayı başarmış.

Youtube kullanıcısı Lystrasza Final Fantasy VII Remake demosunu indirmeyi ve çalıştırmayı başarmış. Henüz bunun nasıl mümkün olabildiğine dair bir açıklama bulunmuyor ama Twitter kullanıcısı SergioM3'ün de demoyu indirmesine ama çalıştıramamış olmasına bakılırsa, Lystrasza kırılmış PlayStation 4 kullanıyor olmalı.

This is very frustrating xD

I can install it... but not play it...

If only I was part of the close group who has kernel exploits for the latest FW -.- #FF7R pic.twitter.com/JwPn3qYfhL