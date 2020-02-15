Final Fantasy VII Remake'in Açılış Videosu Yayınlandı

Final Fantasy VII Remake için heyecanlı bekleyiş sürerken Square Enix de yeni görsel içerikler yayınlayarak bizi heyecanlandırmaya devam ediyor. Japonya menşeli yayıncı, öncelikle PlayStation 4 için satışa sunulacak olan oyunun açılış videosunu paylaştı.

Bu açılış videosu, bu yılın başında Lystrasza isimli Youtube kullanıcısının Final Fantasy VII Remake oyununun demosuna bir şekilde erişim sağlaması neticesinde sızdırılmıştı ama ne yazık ki tam versiyonu değildi. Bir diğer deyişle, Square Enix tarafından yayınlanan video ile tam versiyonu ilk kez görmüş oluyoruz.

Açılış videosunun ilk kısmı Midgar şehrine genel bir bakış atıyor ve teknoloji, kültür, sosyal sınıflar ve yaşam tarzları genelinde ne seviyede olduğunu görüyoruz. Aerith ile başlayan kısım ise orijinal oyunun açılış videosunun yeniden yaratılmış hali oluyor.

Keyifli seyirler dilerim!

Final Fantasy VII Remake, PlayStation 4 için 10 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. 10 Nisan 2021 sonrasında da oyunu PC dahil diğer platformlarda görmeye başlayacağız.

Final Fantasy VII konusu

Oyunda Cloud Strife isimli bir paralı askeri yönetiyorsunuz. Senaryo boyunca, beraberinizdeki grubunuzla dünyayı kontrol eden ve gezegenin yaşam esasını enerji kaynağı olarak kullanan devasa bir şirketi durdurmaya çalışacaksınız. Olaylar ise sizi ve müttefiklerinizi Sephiroth isimli yarı tanrı olarak doğmak isteyen bir süper insanın peşine düşürecek.