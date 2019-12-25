Final Fantasy VII Remake'in Demosu Yakın Bir Zamanda Gelecek

Square Enix büyük bir merakla beklenen Final Fantasy VII Remake için oynanabilir bir demo yayınlayacak. En azından Gamstat sitesi buna işaret ediyor ve bu güçlü bir işaret.

Yeniden yapımı olan Final Fantasy VII Remake E3 2015 fuarında duyurulmuştu. Orijinal oyunun hikayesinin bütünüyle korunacak olmasına karşın görsellik, dövüş ve araştırma ögelerinde yenilik içerecek. Bir bütün halinde değil de bölüm bölüm yayınlanacağı onaylanan Final Fantasy VII Remake, Midgar adındaki ilk bölümüyle 3 Mart 2020 tarihinde açılışı yapacak. Eğer bu oyun için sabırsızlanıyorsanız, çıkışından önce deneme fırsatınız olacakmış gibi görünüyor. Hatta bu beklenenden yakın bir zamanda gerçekleşebilir.

PlayStation Network için gelen yeni içeriklerin takip edilebildiği Gamstat sitesinin ana sayfasındaki listelemede, Final Fantasy VII Remake için bir oynanabilir demo ortaya çıktı. Şu an için Square Enix cephesi bir açıklama yapmış değil ama duyurunun eli kulağında gibi görünüyor.

Hatırlayacağınız üzere Resident Evil 3 (2020) Gamstat sitesinin ana sayfasındaki listelemede ortaya çıktıktan birkaç gün sonra State of Play canlı yayınında duyurulmuştu. Benzer bir durum Final Fantasy VII Remake demosu için de gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. Yani Square Enix birkaç gün sonra yapacağı duyuru ile demoyu oyuncuların beğenisine sunabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.

Final Fantasy VII konusu

Oyunda Cloud Strife isimli bir paralı askeri yönetiyorsunuz. Senaryo boyunca, beraberinizdeki grubunuzla dünyayı kontrol eden ve gezegenin yaşam esasını enerji kaynağı olarak kullanan devasa bir şirketi durdurmaya çalışacaksınız. Olaylar ise sizi ve müttefiklerinizi Sephiroth isimli yarı tanrı olarak doğmak isteyen bir süper insanın peşine düşürecek.